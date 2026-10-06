Hà Nội chốt chủ trương đầu tư dự án Safari Ba Vì 10.000 tỷ đồng: Hài hòa bài toán kinh tế và an sinh xã hội

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng, dự án không chỉ được kỳ vọng tạo cú hích cho kinh tế - du lịch Thủ đô mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe về việc bảo đảm sinh kế cho người dân và tính bền vững của quy hoạch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về chủ trương triển khai ngay và đầu tư dự án Công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét Tờ trình số 821-TTr/ĐU của Đảng ủy UBND TP. Hà Nội và tổng hợp ý kiến thống nhất từ các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu pháp lý. Các bước tiếp theo của dự án phải được triển khai chặt chẽ, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Mục tiêu trọng tâm là phấn đấu khởi công dự án vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2026).

Để bảo đảm tính minh bạch và tiến độ, Đảng ủy UBND TP được yêu cầu định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ khâu chủ trương để dự án đi đúng hướng và tuân thủ các quy định hiện hành.

Phối cảnh dự án.

Dưới góc độ kinh tế và quy hoạch sinh thái, Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari được đánh giá là một đại dự án có quy mô đặc biệt lớn. Theo thông tin sơ bộ từ Sở Tài chính Hà Nội, dự án được đề xuất nghiên cứu trên tổng diện tích khoảng 580,74 ha, trong đó bao gồm 42,64 ha mặt nước, tạo không gian sinh thái đặc trưng.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, dự án được chia làm hai giai đoạn triển khai:

Giai đoạn 1: Diện tích khoảng 251,06 ha, dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028.

Giai đoạn 2: Diện tích khoảng 329,67 ha, dự kiến thực hiện từ quý IV/2027 đến quý I/2030.

Khi hoàn thiện và đi vào vận hành toàn bộ, dự án Công viên Safari Ba Vì ước tính có năng lực đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Con số này không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách mà còn mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, vấn đề quy hoạch sử dụng đất và tác động xã hội của dự án đang được đặt lên hàng đầu. Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TP. Hà Nội ngày 5/10, đại diện Sở Tài chính nhấn mạnh, hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp hiện mới ở bước ban đầu.

Trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đặc biệt yêu cầu rà soát kỹ lưỡng quy mô dự án dựa trên hiện trạng quản lý, sử dụng đất. Việc đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong khu vực quy hoạch là bắt buộc. Mục tiêu của quá trình này là xác định quy mô phù hợp nhất nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống người dân, đảm bảo nguyên tắc phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội lưu ý các cấp chính quyền cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Tuyệt đối không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự, đặc biệt chú trọng đến tâm tư, nguyện vọng của người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Việc khẩn trương triển khai nhưng không bỏ qua các bước đánh giá tác động môi trường – xã hội cho thấy bước đi thận trọng của Hà Nội, hướng tới một dự án du lịch sinh thái quy mô, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển bền vững.