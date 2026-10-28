Hà Nội chốt chính sách hỗ trợ người nghỉ việc khi sắp xếp thôn, tổ dân phố

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động thực hiện phương án cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026.

HĐND TP Hà Nội thông qua chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách.

Theo Nghị quyết, chính sách áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 1/7/2026 do địa phương chủ động thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn đội ngũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính sách này không áp dụng đối với người dôi dư thuộc diện giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Đối với người chưa đến tuổi nghỉ hưu và có dưới 5 năm công tác, mức hỗ trợ gồm khoản bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; khoản bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và khoản hỗ trợ tương đương 3 tháng phụ cấp hằng tháng để tìm việc làm.

Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên, mức hỗ trợ được xác định theo thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Trường hợp còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, khoản hỗ trợ thứ nhất bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm. Trường hợp còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu, khoản hỗ trợ này được tính bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Ngoài khoản hỗ trợ nêu trên, các trường hợp này còn được hưởng khoản bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và khoản hỗ trợ tương đương 3 tháng phụ cấp hằng tháng để tìm việc làm.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, mức hỗ trợ một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Riêng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, mức hỗ trợ được tính theo các nhóm nêu trên, nhưng tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi chuyển sang được sử dụng thay cho mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Thời gian làm căn cứ tính hỗ trợ bao gồm thời gian làm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các vị trí việc làm khác trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, nếu thời gian đó chưa được tính để hưởng các chế độ tương ứng theo quy định.

Trường hợp thời gian công tác không liên tục được cộng dồn; nếu cùng một khoảng thời gian đồng thời giữ nhiều chức danh hoặc vị trí thì chỉ tính một lần. Thời gian công tác có tháng lẻ được quy đổi theo nguyên tắc từ 1 tháng đến đủ 6 tháng tính bằng 0,5 năm, trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn 1 năm.

Nghị quyết cũng quy định chưa giải quyết hỗ trợ đối với người đang trong thời gian xem xét kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. Sau khi có kết luận hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã, phường xem xét giải quyết theo quy định.