Hà Nội chốt 9 địa điểm xây nhà ở xã hội để di dời người dân phố cổ

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa 17 thông qua chủ trương giải quyết chỗ ở cho nhóm người dân gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ, theo đề xuất của UBND TP.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có tờ trình nêu rõ chính sách đặc thù này trước mắt sẽ áp dụng tại phường Hoàn Kiếm. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi trên cơ sở đánh giá tác động, cân đối nguồn lực và đề xuất của UBND TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: Viết Thành

Để được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: đã đăng ký thường trú và đang sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người.

Người đăng ký cũng phải đáp ứng điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở; tự nguyện đăng ký và có tên trong danh sách được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua 1 căn hộ và chỉ được giải quyết một lần. Người mua, thuê mua tự chi trả theo giá nhà ở xã hội, không phát sinh khoản chi ngân sách trực tiếp cho việc mua, thuê mua nhà.

Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục và chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội.

Dự kiến bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án trong năm 2026

Thành phố bố trí tối đa 902 căn hộ, mỗi hộ một căn. Số lượng được điều chỉnh theo nhu cầu đăng ký mua, thuê mua thực tế.

Theo UBND TP, nhu cầu của 902 hộ là cấp bách, gắn trực tiếp với an toàn tính mạng, sức khỏe và điều kiện sống hằng ngày, không thể chờ đợi.

Hà Nội bố trí quỹ đất để di dời người dân ở khu vực phố cổ. Ảnh: Hoàng Hà

Trong năm 2026, thành phố dự kiến bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án, trong đó có khu nhà ở tại điểm X2 phường Trần Phú, nay thuộc phường Lĩnh Nam; công trình nhà ở xã hội CT1, CT3 thuộc dự án khu chức năng đô thị ĐM1 tại phường Đại Mỗ; dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất tại xã Thạch Thất.

Các dự án được lựa chọn phải có vị trí thuận lợi về giao thông công cộng, ưu tiên gắn với tuyến đường sắt đô thị; có hạ tầng xã hội đồng bộ như trường học, cơ sở y tế, chợ, thương mại. Tiến độ hoàn thành và cơ cấu căn hộ phải phù hợp với nhu cầu, quy mô hộ gia đình, bình quân khoảng 4 người/hộ.

Thông tin về dự án, số lượng, loại căn hộ và tiến độ sẽ được công bố công khai trước khi tổ chức đăng ký. Những căn hộ không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo quy định.

Có phương án hỗ trợ chuyển trường, tạo việc làm cho người dân

Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, ông Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP, cho hay Ban thống nhất với đánh giá của UBND TP về sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Về nơi bố trí nhà ở xã hội, Ban Đô thị cho biết trong 552 căn dự kiến bố trí có khoảng 386 căn (khoảng 70%) nằm tại các xã ngoại thành (Đan Phượng, Thạch Thất, Mê Linh, Phúc Thịnh), xa khu phố cổ; 166 căn (khoảng 30%) tại các phường Lĩnh Nam, Đại Mỗ, Vĩnh Hưng.

Ông Trần Hợp Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP báo cáo thẩm tra. Ảnh: Lê Hải

Hiện nay, nhiều hộ sinh sống và buôn bán nhỏ ngay tại phố cổ nên việc di chuyển xa có thể khiến mất việc làm, tăng chi phí đi lại, trẻ em phải chuyển trường, người cao tuổi mất mạng lưới hỗ trợ và nơi khám chữa bệnh quen thuộc.

Tờ trình có nêu tiêu chí lựa chọn dự án (thuận lợi giao thông công cộng, hạ tầng xã hội đồng bộ, tiến độ phù hợp, cơ cấu căn hộ phù hợp quy mô hộ khoảng 4 người) nhưng phụ lục chưa đánh giá từng dự án theo các tiêu chí này và dự thảo chưa ràng buộc.

Ban Đô thị đề nghị đưa tiêu chí thành điều kiện bắt buộc khi xác định quỹ nhà; bảo đảm quyền lựa chọn dự án và quy định rõ hệ quả khi hộ từ chối; có phương án hỗ trợ chuyển trường, khám chữa bệnh, việc làm; ưu tiên bố trí người cao tuổi, người khuyết tật vào dự án thuận lợi hơn, tầng thấp hoặc có thang máy.

Tờ trình đề xuất ưu tiên theo thứ tự: hộ có diện tích bình quân thấp nhất; hộ có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo; hộ đăng ký trước.