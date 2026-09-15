Hà Nội cho xe đi vào làn BRT để giảm ùn tắc tại nút Láng Hạ - Giảng Võ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, giai đoạn 2.

Theo phương án mới, các loại phương tiện được lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến khu vực giao đường Trần Huy Liệu.

Chiều ngược lại, phương tiện cũng được phép đi vào làn BRT theo hướng Giảng Võ - Láng Hạ, từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ.

Việc điều chỉnh nhằm giảm thiểu ùn tắc tại khu vực nút giao trong thời gian thi công cầu vượt.

Các loại phương tiện được lưu thông vào làn BRT tại nút Láng Hạ - Giảng Võ theo phương án mới. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng với đó, Hà Nội cấm ô tô theo hướng Vành đai 1 đi Hào Nam - Hoàng Cầu quay đầu tại điểm mở số 2 đường Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu phải di chuyển đến điểm mở tiếp theo theo biển chỉ dẫn giao thông.

Ô tô tải và ô tô khách cũng bị cấm quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc đường Láng Hạ. Các phương tiện này phải quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo hướng dẫn.

Các hướng giao thông khác tiếp tục thực hiện theo những phương án đã được Sở Xây dựng thông báo trước đó.

Phương án điều chỉnh được áp dụng từ ngày 15/9/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để ùn tắc

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố chịu trách nhiệm nếu việc rào chắn, bố trí biển báo, phân luồng không đúng quy định, gây ùn tắc nghiêm trọng. Yêu cầu này được đưa ra sau tình trạng ùn tắc tại khu vực trong các ngày 11-14/9 do điều chỉnh rào chắn thiếu phối hợp liên ngành.

Chủ đầu tư phải thông báo thời gian rào chắn, trình Sở Xây dựng thống nhất phương án các giai đoạn tiếp theo; vị trí thi công xong phải thu gọn, tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hạ tầng. Đồng thời bố trí lực lượng phân luồng, phối hợp Cảnh sát giao thông và thường xuyên theo dõi để kịp thời điều chỉnh.

Nhà thầu phải kiểm soát bụi, tập kết máy móc, vật tư trong phạm vi hàng rào. Phương tiện thi công chỉ được ra ngoài từ 22h đến 5h hôm sau, trừ trường hợp được cấp phép.

Hệ thống biển báo, vạch sơn, rào chắn phải được duy tu; đèn tín hiệu và camera tại các nút lân cận được điều chỉnh khi cần thiết. Công an và chính quyền địa phương phối hợp phân luồng, xử lý vi phạm, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công cầu vượt nút Láng Hạ - Giảng Võ.