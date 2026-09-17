Hà Nội cho trường chủ động đổi giờ, hình thức dạy học khi mưa lớn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt mưa lớn, dông lốc và ngập úng, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt an toàn của học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên lên hàng đầu.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND các phường, xã được đề nghị chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thủ trưởng các trường trực thuộc chịu trách nhiệm chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các trường phải thường xuyên cập nhật dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, ngập úng và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, thành phố và địa phương.

Sau trận mưa lớn xuyên đêm, sáng 17/9, hàng loạt tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước, gây khó khăn di chuyển cho người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình thực tế.

Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc các yếu tố khác gây mất an toàn.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị rà soát phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, thoát nước và các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Đặc biệt, hệ thống cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ phải được kiểm tra. Với những nguy cơ chưa thể xử lý ngay, nhà trường phải khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp cơ quan chuyên môn để xử lý.

Không để học sinh tự di chuyển qua vùng ngập nguy hiểm

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu duy trì kênh thông tin với phụ huynh để phối hợp quản lý, đón và trả học sinh an toàn. Nhà trường cần lưu ý, không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi đã được cảnh báo nguy hiểm.

Với các trường có tổ chức bán trú, nhà trường phải quản lý chặt học sinh, đồng thời chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu nếu học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.

Việc bàn giao, đưa đón học sinh cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sau khi bão, mưa lớn kết thúc, các trường phải kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, hệ thống điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Sở GD&DT lưu ý: “Nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh trở lại học trực tiếp khi các điều kiện cơ bản được bảo đảm”. Trước đó, các đơn vị cần khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục tình trạng ngập úng và xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh từ đêm 16 đến rạng sáng 17/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động của người dân thủ đô.