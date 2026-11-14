Hà Nội cho thuê quỹ đất ngắn hạn tối đa 5 năm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn thành phố.

Việc cho thuê quỹ đất ngắn hạn phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, văn bản quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn và tài sản gắn liền với đất (nếu có), thực hiện theo Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 4 Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc UBND thành phố; UBND các xã, phường; Tổ chức phát triển quỹ đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội) được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý quỹ đất; tổ chức, cá nhân thuê quỹ đất, tài sản gắn liền với đất ngắn hạn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đáng chú ý, việc cho thuê quỹ đất ngắn hạn phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc phát sinh các vụ việc phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quỹ đất đưa vào cho thuê phải thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 3 của Quyết định. Việc cho thuê đồng thời phải bảo đảm các nguyên tắc theo khoản 1 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Về mục đích và hình thức sử dụng, tổ chức, cá nhân thuê đất phải tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Theo đó, chỉ được xây dựng công trình tạm, công trình lắp ghép; không được xây dựng công trình bê tông cốt thép và không được đặt trạm trộn bê tông.

Các hoạt động xây dựng, kinh doanh, dịch vụ trên đất thuê phải bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, giao thông, trật tự xây dựng và an ninh trật tự. Thành phố cũng đặt yêu cầu không để phát sinh đơn thư khiếu kiện tại khu vực sử dụng đất.

Đối với quỹ đất tại khu vực bãi sông, bãi nổi thuộc các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố, tổ chức, cá nhân thuê đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Người thuê đất phải chủ động xây dựng phương án và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; không được tôn cao bãi sông hoặc thực hiện các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Quyết định cũng quy định tổng thời hạn cho thuê đất ngắn hạn không quá 5 năm. Việc thanh lý hợp đồng thuê đất, quản lý và sử dụng khu đất thực hiện theo khoản 1, khoản 4 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.