Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất tại phường Định Công để thực hiện dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai - Giáp Bát.

Theo quyết định, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 60.639m², tương đương hơn 6ha. Trong đó, 53.744m² đất nông nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng và 6.895m² đất do UBND phường Định Công quản lý được cho thuê để triển khai dự án.

Hà Nội cho thuê hơn 6ha đất làm dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại.

Toàn bộ diện tích đất trên được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, theo hình thức Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hằng năm.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500, phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu lập dự án có tổng diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, hơn 6ha dành cho dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai - Giáp Bát; khoảng 1,97ha còn lại là đất giao thông cấp thành phố.

Dự án được định hướng xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho. Đáng chú ý, khu vực này không bố trí chức năng nhà ở.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Xuân Nam Việt đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ, việc gia hạn và xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.