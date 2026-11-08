Hà Nội cho thuê gần 24 ha đất tại Việt Hưng làm Cảng thủy nội địa Giang Biên

Phối cảnh Cảng thủy nội địa Giang Biên. (Ảnh: VGP)

Theo Quyết định số 6027/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành, thành phố cho Công ty Cổ phần Cảng Giang Biên thuê 238.727 m² đất và 41.289 m² mặt nước tại phường Việt Hưng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên.

Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo Bản đồ sử dụng đất quy hoạch (QH-04), tỷ lệ 1/500, do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy lập tháng 6/2026, được UBND phường Việt Hưng phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2026. Ranh giới khu đất cũng được thể hiện tại sơ đồ kèm Bản định vị mốc ngày 16/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Diện tích đất cho thuê được xác định vào mục đích công cộng, cụ thể là đất công trình giao thông; phần mặt nước là mặt nước sông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký quyết định cho thuê đất. Nhà nước cho thuê đất và mặt nước theo hình thức thu tiền hằng năm.

Việc cho thuê đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, căn cứ khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 và điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

UBND TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Cảng Giang Biên phối hợp với UBND phường Việt Hưng rà soát, xác định diện tích đất chuyên trồng lúa (nếu có) trong phạm vi thực hiện dự án. Doanh nghiệp đồng thời có trách nhiệm liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước; chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp dự án làm mất diện tích đất chuyên trồng lúa hoặc cần thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ Sở Tài chính để xác định khoản tiền phải nộp và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thủ tục liên quan, Công ty Cổ phần Cảng Giang Biên liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định mốc giới, nhận bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất và được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

UBND TP cũng giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các cơ quan liên quan và Thuế TP Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và UBND phường Việt Hưng có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.