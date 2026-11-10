Hà Nội cho thuê đất và mặt nước xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký quyết định cho Công ty Cổ phần Cảng Giang Biên thuê đất và mặt nước tại phường Việt Hưng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên. Theo Quyết định số 6027/QĐ-UBND, tổng diện tích đất được cho thuê là 238.727m² và 41.289m² mặt nước tại phường Việt Hưng.

Phối cảnh Cảng thủy nội địa Giang Biên tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo Bản đồ sử dụng đất quy hoạch (QH-04) tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy lập tháng 6/2026, được UBND phường Việt Hưng phê duyệt; cùng sơ đồ khu đất kèm bản định vị mốc ngày 16/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Khu đất có mục đích sử dụng là đất công trình giao thông và mặt nước sông. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định cho thuê.

Hình thức cho thuê là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và cho thuê mặt nước thu tiền hằng năm. Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, theo khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 và điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

UBND thành phố giao Công ty cổ phần Cảng Giang Biên liên hệ UBND phường Việt Hưng để rà soát, xác định diện tích đất chuyên trồng lúa (nếu có) trong phạm vi dự án; đồng thời phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục liên quan.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các đơn vị liên quan và cơ quan Thuế được giao căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.