Hà Nội cho thuê đất tại Định Công làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 5890/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại phường Định Công để thực hiện dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát.

Theo quyết định, tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là 60.639,8 m². Trong đó, 53.744,2 m² là đất nông nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng và 6.895,6 m² là đất do UBND phường Định Công quản lý được cho doanh nghiệp thuê.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-04, tỷ lệ 1/500, do Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch Kiến trúc Việt Nam lập năm 2025. Bản đồ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với Quyết định số 6315/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500. Ranh giới khu đất đồng thời được xác định theo bản định vị mốc ngày 26/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Đây là đất thương mại, dịch vụ, có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm. Việc cho thuê đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và cơ quan Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa. Trường hợp đất không được đưa vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, tính từ thời điểm nhận bàn giao đất trên thực địa, doanh nghiệp được xem xét gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất trong thời gian được gia hạn.

Hết thời hạn gia hạn mà doanh nghiệp vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ thu hồi đất theo quy định, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. UBND phường Định Công được giao cập nhật hồ sơ, giám sát và kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất cho thuê, bảo đảm đúng ranh giới, mốc giới và mục đích sử dụng; kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền; giám sát, kiểm tra việc sử dụng 2.313 m² đất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi ranh giới thực hiện dự án, bảo đảm việc quản lý và sử dụng diện tích đất này tuân thủ quy định pháp luật.