Nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất công tại phường Thanh Liệt bị chính quyền phường xử lý. (Ảnh: Ngọc Anh)

Theo quyết định, văn bản quy định trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất ngắn hạn và tài sản gắn liền với đất thực hiện theo Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 4 Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện theo điểm a, c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu việc cho thuê quỹ đất ngắn hạn phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc phát sinh các vụ việc phức tạp, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quỹ đất đưa vào cho thuê phải thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 3 của Quyết định. Việc cho thuê đồng thời phải bảo đảm các nguyên tắc theo khoản 1 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Về mục đích và hình thức sử dụng, tổ chức, cá nhân thuê đất phải tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Đặc biệt, bên thuê đất chỉ được xây dựng công trình tạm, công trình lắp ghép, không được xây dựng công trình bê-tông cốt thép và không được đặt trạm trộn bê-tông.

Các hoạt động xây dựng, kinh doanh, dịch vụ trên đất thuê phải bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, giao thông, trật tự xây dựng và an ninh trật tự.

Đối với quỹ đất tại khu vực bãi sông, bãi nổi thuộc các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố, tổ chức, cá nhân thuê đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Người thuê đất phải chủ động xây dựng phương án và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; không được tôn cao bãi sông hoặc thực hiện các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã cho phép các địa phương bố trí các điểm tập kết, xử lý tạm thời theo hình thức cho thuê đất ngắn hạn với thời gian không quá 5 năm tại 10 xã nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải xây dựng trong giai đoạn trước mắt.