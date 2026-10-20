Hà Nội cho thu tiền học bổ trợ ngoài giờ chính khóa cao nhất 15.000 đồng/tiết

Theo đó, mức trần dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 là 15.000 đồng/tiết/học sinh. Mức này áp dụng với các dịch vụ ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt, do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện. Thời lượng một tiết được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Mức trần dịch vụ chăm sóc bán trú ở các cấp học cao nhất là 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức trần các dịch vụ được quy định như sau:

Căn cứ mức trần này, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Đồng thời, các trường báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp (Sở GD-ĐT hoặc UBND các phường, xã) để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Cơ sở giáo dục không được thu từ người học các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bảo đảm, hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định tại các nghị quyết của HĐND TP. Nếu dịch vụ có các khoản chi phí trùng với nội dung đã được ngân sách nhà nước hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm, cơ sở giáo dục phải loại trừ các khoản này trước khi xác định mức thu từ người học.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm sử dụng khoản thu đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch. Các đơn vị được tự chủ quyết định các khoản chi phục vụ cung cấp dịch vụ theo tiêu chí giáo dục chất lượng cao, bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời, các cơ sở phải tổ chức công tác kế toán và thực hiện chế độ công khai theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp tổng thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác không đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, đơn vị phải tự cân đối phần thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của mình, ngân sách nhà nước không cấp bù.