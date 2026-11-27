Sáng 27-11, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt đối với một trường hợp xe đầu kéo vi phạm nhiều quy định trong hoạt động vận tải hàng hóa, với tổng mức phạt 164,5 triệu đồng.

Chiếc xe đầu kéo cơi nới thành thùng, chở quá tải. Ảnh: HL

Trước đó, khoảng 11h35' ngày 26-11, tại Km43+000 quốc lộ 32, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 22H-020.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 22RM-001.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về kích thước thành thùng nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, lực lượng chức năng xác định tài xế T.X.H (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) có các hành vi vi phạm: Điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chở hàng vượt trọng tải của xe trên 50% đến 100%; kéo theo sơ mi rơ moóc có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép từ 50% đến 100%.

Lực lượng CSGT tiến hành dừng xe để kiểm tra. Ảnh: HL

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T.H.Group, với tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 164,5 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 đến 3 tháng; lái xe bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình tham gia giao thông; không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Đối với hàng rời, vật liệu xây dựng, cần che chắn đúng quy định, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.

Đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của người lái xe; không giao phương tiện cho người điều khiển khi chưa đủ điều kiện hoặc để phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm. Các trường hợp vi phạm sẽ được lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý theo quy định.