Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc

Theo quyết định, khu đất có tổng diện tích 9.825,7m², phần lớn diện tích được chuyển sang đất ở và đất thương mại, dịch vụ để hình thành một tổ hợp nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại, dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng và tầng hầm.

Hà Nội chuyển mục đích sử dụng gần 1 ha đất tại Chùa Bộc để xây cao ốc.

Trong đó, 6.842,7m² là đất ở, được sử dụng để xây dựng công trình nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và các hạng mục hạ tầng. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tổng Công ty 36 được sử dụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định.

Đối với người mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất được xác lập ổn định lâu dài theo quy định pháp luật.

Phần diện tích còn lại gồm 2.940,6m² đất thương mại, dịch vụ, được sử dụng để xây dựng văn phòng, khách sạn, công trình thương mại, dịch vụ và hạ tầng phục vụ dự án, phía dưới bố trí tầng hầm. Nhà nước cho Tổng Công ty 36 thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngoài ra, khoảng 42,4m² nằm trong chỉ giới đường đỏ được giao không thu tiền sử dụng đất. Tổng Công ty 36 có trách nhiệm đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch. Sau khi hoàn thành, tuyến đường phải được bàn giao cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố quản lý.

Giá đất để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được xác định theo quy định hiện hành.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty 36 chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của toàn bộ thông tin, số liệu và hồ sơ liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư được UBND thành phố ban hành tháng 1/2026.

Để hoàn tất các thủ tục, Tổng Công ty 36 được yêu cầu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Thuế thành phố Hà Nội để thực hiện các nghĩa vụ về đất đai, tài chính và các nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định.

Trong báo cáo thường niên 2025, Tổng công ty 36 cho biết dự án số 6-8 Chùa Bộc có tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng, tiến độ triển khai đến quý IV/2029.