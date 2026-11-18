Ngày 17/11, UBND TP. Hà Nội đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình và phần diện tích sai phạm tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), thuộc địa bàn phường Kiến Hưng. Đây là một trong 12 dự án có sai phạm về đất đai và trật tự xây dựng liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định phê duyệt, có tổng cộng 125 căn hộ nằm tại tầng hai và tầng ba khu vực khối đế của ba tòa nhà thuộc diện phải di dời, bao gồm 59 căn hộ tại tòa CT6A, 37 căn hộ tại tòa CT6B và 29 căn hộ tại tòa CT6C. Sau khi hoàn tất việc di dời cư dân, toàn bộ phần diện tích này sẽ được hoàn trả đúng công năng theo quy hoạch đã được phê duyệt hoặc chuyển đổi sang mục đích sử dụng công cộng.

Đối với khu nhà thấp tầng tại dự án, UBND TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện di dời và phá dỡ 10 căn nhà do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm chồng lấn trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong số này, sáu căn nhà phải phá dỡ để lấy quỹ đất xây dựng trường mầm non và hoàn trả một phần đường nội bộ; bốn căn nhà còn lại bị phá dỡ nhằm trả lại diện tích đường giao thông theo đúng quy hoạch.

Hà Nội cho phép tồn tại hơn 1.450 căn hộ, buộc di dời 125 căn và phá dỡ 10 nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Phương Thảo

Theo hợp đồng mua bán, 10 căn nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời và phá dỡ có các ký hiệu gồm LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13, LK1-14, LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18 và LK02-Vị trí 19.

Bên cạnh các hạng mục buộc phải giải tỏa, UBND TP. Hà Nội cho phép 1.458 căn hộ từ tầng bốn đến tầng 32 của cả ba tòa nhà CT6A, CT6B và CT6C được phép tiếp tục tồn tại. Tương tự, trong tổng số 38 căn nhà thấp tầng hiện hữu của dự án, 28 căn nhà còn lại cũng được phép tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài phạm vi đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, các căn nhà thấp tầng này bắt buộc phải thực hiện cải tạo và chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để các công trình nêu trên đủ điều kiện tồn tại, chủ đầu tư phải hoàn thành trách nhiệm di dời cư dân, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khu vực khối đế, phá dỡ 10 căn nhà thấp tầng vi phạm và bổ sung đầy đủ hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Đồng thời, các tòa nhà phải duy trì nghiêm ngặt điều kiện an toàn chịu lực cũng như công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập, công khai và tổ chức thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; ngoài ra, cả chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Về phân công thực hiện, UBND TP. Hà Nội giao UBND phường Kiến Hưng tiến hành rà soát, lập danh sách cụ thể từng căn hộ, nhà ở và phần diện tích phải di dời, đồng thời xác định rõ chủ sở hữu, người sử dụng thực tế.

Chính quyền địa phương phải niêm yết công khai quyết định xử lý tại trụ sở phường, nhà sinh hoạt cộng đồng và tại các tòa nhà của dự án, kết hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với cư dân. Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng kế hoạch triển khai nghị quyết.

Trước đó, căn cứ khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù cùng các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng liên quan đến 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người mua nhà.