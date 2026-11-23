Phân định các hạng mục được tồn tại và phải di dời

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký, việc xử lý các tồn tại tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện theo Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Cụ thể, thành phố chấp thuận cho tồn tại có điều kiện 1.458 căn hộ tại ba tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C, từ tầng 4 đến tầng 32. Trong đó, tòa CT6A có 640 căn hộ, CT6B có 409 căn và CT6C có 409 căn.

Hà Nội cho phép 1.458 căn hộ tại chung cư CT6 Kiến Hưng tồn tại có điều kiện.

Bên cạnh đó, 28 nhà ở thấp tầng tại dự án cũng được phép tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, các công trình này phải được cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ở chiều ngược lại, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C thuộc diện phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng. Số căn hộ này gồm 59 căn tại CT6A, 37 căn tại CT6B và 29 căn tại CT6C.

Ngoài ra, 10 nhà ở thấp tầng phải di dời, phá dỡ do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm đất nhà trẻ và đường giao thông.

Như vậy, phương án xử lý của thành phố không phải phá dỡ toàn bộ dự án mà phân định cụ thể các hạng mục được tồn tại có điều kiện và những phần phải di dời, phá dỡ để khôi phục chức năng sử dụng đất theo quy hoạch.

Bổ sung hạ tầng, hoàn thành khắc phục trước cuối năm 2028

Việc cho phép các tòa CT6A, CT6B, CT6C và 28 nhà ở thấp tầng tồn tại đi kèm những điều kiện cụ thể. Chủ đầu tư phải hoàn thành di dời 125 căn hộ tại khối đế, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khu vực này; đồng thời phá dỡ 10 nhà ở thấp tầng thuộc diện vi phạm quy hoạch.

Các công trình được tồn tại cũng phải duy trì điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hà Nội chấp thuận cho tồn tại có điều kiện 1.458 căn hộ tại ba tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C, từ tầng 4 đến tầng 32.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu bổ sung các hạng mục hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại dự án. Trong đó, đối với hạ tầng giáo dục, chủ đầu tư phải di dời, phá dỡ 6 nhà ở thấp tầng để xây dựng trường mầm non trên khu đất quy hoạch rộng 718,68m2. Công trình dự kiến có diện tích xây dựng 250m2, quy mô 3 tầng, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Đối với nhà trẻ tại tầng 3 khối đế ba tòa chung cư, chủ đầu tư phải duy trì chức năng hiện có với khoảng 2.000m2 sàn, không chuyển đổi mục đích sử dụng; đồng thời cải tạo, bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất và phòng cháy, chữa cháy.

Không gian sinh hoạt cộng đồng cũng phải được bổ sung. Hiện dự án có khoảng 400m2, trong khi nhu cầu đối với 1.458 căn hộ được tồn tại là khoảng 1.167m2. Vì vậy, chủ đầu tư phải bổ sung tối thiểu khoảng 767m2 diện tích sử dụng, bảo đảm chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng.

Về hạ tầng kỹ thuật, 4 nhà ở thấp tầng nằm trên đất quy hoạch giao thông nội bộ phải được di dời, phá dỡ để hoàn trả đường theo quy hoạch. Hệ thống cấp điện, cấp nước phải được bổ sung, nâng cấp nếu chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. Công năng đỗ xe tại tầng hầm phải được duy trì, không chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo quyết định, toàn bộ kinh phí di dời, bồi thường, hỗ trợ, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư bổ sung hạ tầng thuộc trách nhiệm của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes. Ngân sách nhà nước không sử dụng để chi trả các khoản chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng tiến độ, phương án được phê duyệt, thành phố có thể sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư để tổ chức thực hiện.

UBND phường Kiến Hưng được giao công khai quyết định, tổ chức tuyên truyền, đối thoại với cư dân, lập danh sách các căn hộ, nhà ở phải di dời và phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và bổ sung hạ tầng.