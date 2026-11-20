Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 162 ngày 19/11/2026, quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện giao chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, thành phố cho phép áp dụng cơ chế giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư mà không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh.

Quy định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đề nghị giao chủ đầu tư, cũng như các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Trong đó, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp.

Hà Nội cho phép giao chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê không qua đấu giá, đấu thầu.

Đối với cơ quan tiếp nhận, trách nhiệm đặt ra là kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu người nộp bổ sung giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã được quy định.

Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thực hiện trách nhiệm trong phạm vi công việc được giao. Những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền khác thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó không thuộc trách nhiệm của cơ quan xử lý ở bước tiếp theo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận hồ sơ

Về trình tự thực hiện, tổ chức, cá nhân đề nghị giao chủ đầu tư chỉ phải nộp một bộ hồ sơ theo một trong ba hình thức: trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp hồ sơ điện tử có dung lượng lớn, không thể gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, người nộp được phép chuyển sang hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm lập biên bản giao nhận hoặc cấp giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, trong đó ghi rõ ngày, giờ giao nhận.

Theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, thời hạn giải quyết thủ tục được tính từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến, thay vì tính từ thời điểm người đề nghị nộp hồ sơ ban đầu.

Dự án phải dành tối thiểu 50% số nhà ở để cho thuê

Quy định mới được ban hành nhằm triển khai cơ chế phát triển nhà ở cho thuê theo Nghị quyết số 72 của HĐND TP Hà Nội.

Theo nghị quyết này, các dự án nhà ở cho thuê phải dành tối thiểu 50% tổng số nhà ở để cho thuê. Trong số nhà ở cho thuê, tối thiểu 70% phải dành cho các đối tượng chính sách theo quy định.

Nghị quyết cũng cho phép áp dụng cơ chế giao chủ đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu đối với các dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Đồng thời, quyết định giao chủ đầu tư được xác định là căn cứ để thực hiện các thủ tục đất đai có liên quan.

Với việc ban hành quy trình cụ thể về thẩm quyền, điều kiện và thủ tục giao chủ đầu tư, Hà Nội tạo cơ sở triển khai cơ chế phát triển nhà ở cho thuê, hướng tới mở rộng nguồn cung loại hình nhà ở này trên địa bàn thành phố.