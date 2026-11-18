Nhiều sai phạm đất đai, trật tự xây dựng xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Sơn

Cụ thể 125 căn hộ phải di dời nằm tại tầng hai và tầng ba khối đế của ba tòa nhà, trong đó tòa CT6A có 59 căn hộ, tòa CT6B có 37 căn hộ và tòa CT6C có 29 căn hộ.

Sau khi cư dân di dời, phần diện tích này được hoàn trả công năng theo quy hoạch đã duyệt hoặc chuyển sang chức năng công cộng.

Đối với khu nhà thấp tầng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu di dời, phá dỡ 10 nhà do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm sáu ngôi nhà phải phá dỡ để xây trường mầm non và hoàn trả một phần đường nội bộ; bốn ngôi nhà còn lại được phá dỡ để trả lại đường giao thông theo quy hoạch.

10 ngôi nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ có ký hiệu theo hợp đồng mua bán gồm: LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13, LK1- 14, LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18, LK02-Vị trí 19.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng lập danh sách cụ thể từng căn hộ, nhà ở, phần diện tích phải di dời và xác định chủ sở hữu, người sử dụng; niêm yết công khai quyết định tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa nhà của dự án và tổ chức đối thoại với cư dân.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép 1.458 căn hộ từ tầng bốn đến tầng 32 của ba tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C được tồn tại.

Trong số 38 nhà thấp tầng hiện có, có 28 nhà còn lại được tồn tại có điều kiện, do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các nhà thấp tầng này phải cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để các tòa nhà được tồn tại, chủ đầu tư phải hoàn thành di dời cư dân, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khu vực khối đế, phá dỡ 10 nhà thấp tầng và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Công trình đồng thời phải duy trì điều kiện an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện việc thu hồi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch triển khai nghị quyết.

Chủ đầu tư phải lập, công khai và thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ.

Trước đó, thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng liên quan 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh; đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người mua nhà.