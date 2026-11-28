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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 6410/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex chuyển mục đích sử dụng 2.238,9 m² đất tại số 118 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt để thực hiện dự án Xây dựng Tòa nhà Bình An - Cowaelmic.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn HANDIC Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội lập tháng 4/2018, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận tại Văn bản số 2142/QHKT-TMB-PAKT(P1) ngày 16/4/2018.

Mục đích sử dụng đất sau khi chuyển đổi là thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở. Thời hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định; người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ngoài diện tích 2.238,9 m² được chuyển mục đích sử dụng, khu đất còn có 368,3 m² nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Sau khi hoàn thành đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao phần diện tích này cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố quản lý.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Mediplantex chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất; liên hệ với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn thực hiện thủ tục về đất đai, tài chính, xây dựng và nghĩa vụ thuế theo quy định.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng cùng các cơ quan liên quan và Thuế TP Hà Nội được giao kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.