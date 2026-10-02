Hà Nội chờ những cột mốc mới trên đường chạy marathon

Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt điền kinh đáng chú ý tại sự kiện chạy bộ ở Hà Nội.

Giải khai mạc ngày 2/10 và bước vào ngày thi đấu chính thức 4/10. Quy mô năm nay tiếp tục tăng, trong khi chất lượng chuyên môn được đặt trọng tâm ở nhóm VĐV tranh thành tích cao.

Cung đường thi đấu được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế năm thứ năm liên tiếp. Thành tích tại giải đủ điều kiện để VĐV đăng ký các giải thuộc hệ thống Abbott World Marathon Majors, đồng thời được xem xét khi xác lập kỷ lục quốc gia theo quy định.

Ở nhóm thành tích cao, “Đoàn tàu SUB3” quy tụ 108 VĐV đặt mục tiêu hoàn thành cự ly 42,195 km dưới 3 giờ. Đây là nhóm đáng chú ý nhất về chuyên môn, trong bối cảnh thành tích marathon Việt Nam liên tục được cải thiện ở các giải lớn.

Ban tổ chức cũng duy trì giải thưởng phá kỷ lục quốc gia với tổng trị giá 400 triệu đồng dành cho VĐV nam và nữ Việt Nam. Khoản thưởng này hướng tới việc thúc đẩy nhóm dẫn đầu chinh phục những mốc thành tích mới.

Ngày thi đấu chính thức dự kiến huy động hơn 2.000 nhân sự và tình nguyện viên. Dọc cung đường có 31 trạm tiếp nước và 21 điểm hỗ trợ y tế để phục vụ VĐV ở các cự ly.

Trước ngày đua chính, KIDS RUN dành cho trẻ từ 5 đến 14 tuổi diễn ra ngày 3/10. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thi đấu mở rộng trước khi các VĐV bước vào ngày tranh tài chính.