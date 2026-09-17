Hà Nội cho các trường chủ động điều chỉnh giờ, hình thức dạy học khi mưa lớn

Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tài sản của các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các trường học trực thuộc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các trường học trực thuộc chủ động triển khai phương án ứng phó..

Cụ thể, các đơn vị, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến của các cơn bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, thành phố và địa phương.

Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, các trường chủ động rà soát, chuẩn bị các kế hoạch, phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các trường cần kiểm tra mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đặc biệt rà soát hệ thống cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ. Đối với nguy cơ chưa thể xử lý ngay, các đơn vị phải khoanh vùng, đặt cảnh báo và phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời.

Các trường cần bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trước, trong và sau bão.

Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; không tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập do mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/9. Ảnh: Phạm Hải.

Các trường đồng thời thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với phụ huynh để phối hợp quản lý, đón, trả học sinh an toàn, không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm.

Các cơ sở giáo dục có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh; đồng thời chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Việc bàn giao, đưa đón học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cần đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau bão, mưa lớn, các trường cần khẩn trương kiểm tra toàn bộ khuôn viên, công trình, cây xanh, nguồn điện, nguồn nước, vệ sinh môi trường và điều kiện phòng chống dịch bệnh. Nhà trường chỉ tổ chức cho học sinh đi học trở lại khi các điều kiện cơ bản đã được bảo đảm. Trước đó, cần kịp thời vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục ngập úng và xử lý các nguy cơ phát sinh.