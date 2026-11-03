Hà Nội chịu ảnh hưởng liên tiếp hai đợt không khí lạnh

Ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh liên tiếp, Hà Nội mưa nhỏ, nhiệt độ giảm. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 3 và sáng 4-11, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 24-26 độ C, khu vực trung tâm và phía Nam 25-27 độ C.

Trưa và chiều 4-11, thành phố giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2; nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 31-33 độ C, các khu vực còn lại 30-32 độ C. Ngày 5-11, Hà Nội tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C, riêng phía Tây 30-32 độ C.

Khoảng đêm 5 và ngày 6-11, không khí lạnh tăng cường trở lại khiến Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất ngày 6-11 giảm còn 29-30 độ C, thấp nhất 24-25 độ C. Ngày 7-11, trời có lúc giảm mây, hửng nắng.

Đáng chú ý, ngày 8 và 9-11, không khí lạnh được tăng cường mạnh, kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa rào và rải rác có dông tại Hà Nội; gió Đông Bắc cấp 2-3. Ngày 9-11, trời chuyển lạnh, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Từ ngày 10 đến 13-11, không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần. Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc hửng nắng; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Theo dự báo tại các điểm, nhiệt độ thấp nhất ở Bất Bạt, Ba Vì ngày 10-11 có thể xuống 19 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong những ngày có dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; chú ý an toàn khi tham gia giao thông và hoạt động ngoài trời. Thời tiết chuyển rét về đêm và sáng sớm, người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ.