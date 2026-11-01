Hà Nội chịu ảnh hưởng 2-3 đợt không khí lạnh trong tháng 11

Chuyển rét nhưng nền nhiệt trung bình tháng vẫn cao

Đêm 1 và ngày 2-11, Hà Nội mưa nhỏ rải rác, trời mát. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 1-11, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ C, riêng phía Bắc thành phố 23-25 độ C. Ngày 2-11, không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 5-10mm. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố 29-31 độ C, phía Tây 28-30 độ C.

Từ ngày 3 đến 5-11, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 5 và ngày 6-11, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, gây mưa rào rải rác; ngày 7-11 có mưa vài nơi.

Đáng chú ý, trong các ngày 8 và 9-11, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông. Từ ngày 9-11, Hà Nội có khả năng chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 9-11 tại Ba Vì, Bất Bạt khoảng 18 độ C, các nơi còn lại 19-20 độ C; cao nhất khoảng 22 độ C.

Ngày 10 và 11-11, thành phố không mưa, nhiệt độ tăng dần, đêm và sáng trời rét. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong những ngày có dông; chú ý giữ ấm cho người cao tuổi, trẻ nhỏ khi thời tiết chuyển rét. Thời điểm và mức độ giảm nhiệt tiếp tục được cập nhật trong các bản tin ngắn hạn.

Nhận định cả tháng 11, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 1,5-2 độ C. Nhiệt độ trung bình tại Ba Vì dự báo 23-24 độ C, Sơn Tây và Hà Đông 23,5-24,5 độ C, Láng 24-25 độ C.

Tổng lượng mưa tháng tại các trạm này khoảng 50-100mm, tập trung chủ yếu trong 10 ngày đầu tháng; những ngày cuối tháng ít mưa. Trong các đợt khô hanh, độ ẩm không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ ô nhiễm không khí, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng.

Về thủy văn, mực nước trung bình các sông trên địa bàn Hà Nội trong tháng 11 dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2025. Mực nước hạ lưu sông Đà dao động theo điều tiết của hồ Hòa Bình; hạ lưu sông Hồng, sông Đuống chịu ảnh hưởng của việc điều tiết các hồ thủy điện tuyến trên và thủy triều. Trong tháng, ít khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm.

Nền nhiệt cao bất thường, cần chủ động theo dõi nguồn nước

Dự báo mực nước trên các sông tiếp tục xuống thấp, ảnh hưởng việc vận hành các công trình lấy nước phục vụ sản xuất của Hà Nội. Ảnh: Kim Nhuệ

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ trung bình tháng 11 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C, riêng Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ C. Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Mưa diện rộng vẫn có thể xuất hiện, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại Trung Bộ và Nam Bộ. Tổng lượng mưa tháng ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 15-30%; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn 20-40%. Bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm.

Theo số liệu tổng hợp khí tượng thủy văn 9 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận 18 đợt nắng nóng diện rộng, nhiều hơn 7 đợt so với cùng kỳ năm 2025. Nắng nóng tại các khu vực đều xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm.

Nắng nóng còn kéo dài sang đầu tháng 10. Đợt từ ngày 28-9 đến 2-10 tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng tháng 10, có 98 trạm khí tượng trên cả nước ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 69 trạm tại Bắc Bộ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 10 dao động 27,1-29 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 2,3-3 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Láng đạt 37,1 độ C ngày 2-10.

Diễn biến này đặt trong bối cảnh El Nino đạt ngưỡng rất mạnh vào cuối tháng 9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đồng thời làm thay đổi phân bố mưa, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.

Trong mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, mùa đông ấm hơn vẫn có thể có những đợt chuyển rét. Trong điều kiện El Nino mạnh, mưa lớn, bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn có thể xuất hiện do tác động kết hợp của nhiều hình thế thời tiết.

Các địa phương cần vừa chủ động ứng phó với mưa dông, không khí lạnh, vừa theo dõi nguồn nước, chuẩn bị phương án phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô. Người dân cần cập nhật dự báo ngắn hạn để điều chỉnh lịch sản xuất, đi lại và bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi.