Hà Nội chính thức thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án gồm: tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, 12 dự án trên vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm. Số căn hộ phê duyệt ban đầu 6.759, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943, số vi phạm 18.184 căn. Nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh. Ảnh: Báo Thanh niên.

Phó chủ tịch thành phố cho hay có 7 nguyên tắc xây dựng cơ chế đặc thù gồm: đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, người mua nhà không có lỗi không phải chịu thiệt hại. Bên cạnh đó, nghị quyết được ban hành không làm thay đổi bản chất vi phạm, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí khắc phục.

Từ nguyên tắc trên, thành phố đưa ra các tiêu chí để rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình. Theo đó các dự án, công trình được phân làm hai nhóm, được tồn tại có điều kiện và phải phá dỡ.

Nhóm 1 tồn tại có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí: Đã hoàn thành xây dựng, đảm bảo an toàn chịu lực, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đáp ứng hoặc bổ sung được, đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn tại thời điểm xây dựng công trình và không vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Nhóm 2 buộc phá dỡ gồm các tiêu chí: Không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục PCCC và vi phạm chỉ giới.

Những trường hợp phải di dời sẽ nhận tiền bồi thường trong 90 ngày, được ưu đãi thỏa thuận mua căn hộ, nhà ở thuộc dự án của chủ đầu tư hoặc trường hợp thuộc đối tượng mua nhà ở xã hội thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư không qua bốc thăm.

Trường hợp không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng, không phải nộp phí khắc phục hậu quả thay chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chủ đầu tư phải hoàn thành biện pháp khắc phục để được cập nhật quy hoạch, giao đất và cấp Giấy chứng nhận. Số lợi bất hợp pháp về xây dựng được tính là tổng số m2 sàn vi phạm nhân với suất vốn đầu tư thời điểm sử dụng thực tế nhân với 50%.

Nghị quyết giao UBND thành phố ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết định danh mục tồn tại, phá dỡ và báo cáo HĐND thành phố; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, MTTQ các cấp tham gia giám sát.

Đối với các dự án, công trình khác nằm ngoài danh mục nghị quyết này, UBND thành phố tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện mức độ vi phạm và tính khả thi của phương án khắc phục theo các tiêu chí tại nghị quyết, trình HĐND xem xét, quyết định.

Trước đó, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết, đại biểu Võ Đăng Dũng cho rằng, việc ban hành nghị quyết nhằm xử lý các vi phạm kéo dài nhiều năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, ông đề nghị thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho cấp xã khi thực hiện thẩm quyền quyết định buộc phá dỡ, thu hồi khoản thu bất hợp pháp và tổ chức cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Theo ông Dũng, việc di dời, phá dỡ nhà ở sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, lao động, học tập của người dân. Nếu phương án di dời chưa tạo được sự đồng thuận, nguy cơ khiếu kiện đông người là rất lớn. Vì vậy, thành phố cần chỉ đạo, hỗ trợ cấp xã để nghị quyết được triển khai hiệu quả.

Đại biểu Cấn Thị Việt Hà, Tổ đại biểu số 13, cho rằng nghị quyết cần giải quyết các tồn tại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Bà đề nghị UBND thành phố làm rõ cơ chế, giải pháp xử lý những vướng mắc về hồ sơ đất đai và trường hợp chủ đầu tư không lưu giữ hoặc không cung cấp bản vẽ hoàn công, hợp đồng.