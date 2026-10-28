Hà Nội chính thức hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố.

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố có hiệu lực từ 1/1/2027

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, phụ nữ cư trú trên địa bàn Hà Nội khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng. Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, cư trú trên địa bàn thành phố, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Đối với đội ngũ cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố, mức thù lao được quy định bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ cá nhân, Hà Nội còn có cơ chế khuyến khích các xã, phường góp phần duy trì mức sinh thay thế. Cụ thể, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được hưởng mức chi khuyến khích 30 triệu đồng. Với địa bàn duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục, mức chi là 60 triệu đồng.

Các xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế còn được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Kinh phí thực hiện Nghị quyết được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Riêng quy định về mức thù lao cho cộng tác viên dân số được áp dụng từ ngày 1/7/2026; phần chênh lệch thù lao từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được chi trả trong năm 2027.