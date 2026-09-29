Hà Nội chiếm gần một nửa số gấu nuôi nhốt cả nước

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, tính đến tháng 9/2026, cả nước chỉ còn 126 cá thể gấu bị nuôi nhốt, giảm 97% so với năm 2005. Đặc biệt, 23/34 tỉnh thành đã hoàn toàn chấm dứt được tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật và một số tỉnh thành khác chỉ còn lại một số ít cá thể gấu.

Tại tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội” do báo Nhân dân và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, tình trạng nuôi nhốt gấu tại hộ gia đình trong xã đã xuất hiện từ lâu.

"Trong giai đoạn 1997–2000, có khoảng 3–4 hộ nuôi nhốt gần 100 cá thể gấu. Sau đó, trong giai đoạn 2000 - 2005, số hộ nuôi tăng lên 67 hộ, với 308 cá thể gấu", ông Công thông tin.

Chuồng gấu nuôi nhốt tại một hộ gia đình tại xã Phúc Thọ, Hà Nội. (ảnh: ENV)

Trên cơ sở quy định về quản lý gấu nuôi nhốt, đặc biệt sau Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 5/1/2005 về việc ban hành quy định về quản lý gấu nuôi nhốt, Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương gắn chip cho 308 cá thể gấu. Qua thời gian, có hộ chuyển gấu đi các tỉnh khác, có hộ bàn giao gấu cho cơ quan chức năng để bảo tồn và một số cá thể gấu già, yếu đã chết.

Đến nay, Hà Nội hiện vẫn còn 17 hộ với tổng số 61 cá thể gấu, chiếm gần 50% số lượng gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Riêng xã Phúc Thọ còn 16 hộ nuôi, với 59 cá thể gấu, chủ yếu là gấu ngựa. Trong số đó có 47 cá thể gấu đực và 12 cá thể gấu cái.

Ông Bùi Huy Khôi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm số 7 phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân bàn giao 3 cá thể gấu.

"Toàn bộ số gấu đang bị nuôi nhốt tại các hộ dân đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chip thế hệ mới để thuận tiện cho công tác quản lý", ông Khôi nói.

Chia sẻ về “Tiến trình chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật 20 năm qua tại Việt Nam”, bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) nhận định, năm 2026 là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã kéo dài hơn hai thập kỷ tại Việt Nam. Nếu năm 2005 cả nước ghi nhận hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân, thì đến năm 2026, con số này đã giảm 97%, còn 129 cá thể tại 50 cơ sở trên toàn quốc. Đáng chú ý, 23 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố đã không còn tình trạng nuôi nhốt gấu. Trong năm 2026, Đà Nẵng và Thái Nguyên là hai địa phương mới nhất hoàn thành mục tiêu này.

Những con số trên cho thấy hiệu quả của một quá trình dài với nhiều giải pháp được triển khai đồng thời, từ quản lý, giám sát đến cứu hộ và thay đổi nhận thức xã hội. Dù số lượng gấu nuôi nhốt trên cả nước đã giảm mạnh, Hà Nội hiện vẫn là địa bàn tồn đọng lớn nhất.

Đáng chú ý, số lượng cơ sở nuôi nhốt gấu tại Hà Nội gần như không thay đổi, vẫn duy trì ở mức 17 cơ sở từ năm 2024 đến nay.

Theo bà, Hà Nội đang đứng trước cơ hội để hoàn tất phần việc cuối cùng này, và mục tiêu đưa Hà Nội trở thành địa phương không còn gấu nuôi nhốt hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nếu chính quyền, lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức bảo tồn, báo chí và cộng đồng cùng hành động theo một lộ trình rõ ràng.