Từ ngày 18 - 19/11, nhận lời mời của Thị trưởng Manila, Thị trưởng thành phố Quezon (Philippines) và Tổng Thư ký Tổ chức các Chính quyền địa phương và Thành phố Hợp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UCLG ASPAC), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN (AGMF) và Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines.

Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines.

Thúc đẩy địa phương hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, với chủ đề “Cùng định hướng tương lai: Chính quyền địa phương thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và trao quyền cho người dân tại ASEAN”. Đây cũng là dấu mốc trong năm đầu tiên hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Việc tham dự các diễn đàn thể hiện sự đóng góp của Hà Nội vào các cơ chế hợp tác đa phương ở cấp độ địa phương. Trong bối cảnh các đô thị khu vực tập trung ứng phó với khủng hoảng khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, Hà Nội tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời cập nhật các mô hình quản trị đô thị xanh của khu vực.

Tại phiên họp chính thức diễn ra sáng 18/11 ở Trung tâm Ramon Magsaysay, Thủ đô Manila, lãnh đạo các thủ đô và chính quyền địa phương ASEAN tập trung thảo luận việc địa phương hóa các mục tiêu chiến lược khu vực thông qua ba trụ cột ưu tiên: Hòa bình - An ninh; Hành lang Thịnh vượng; Trao quyền cho người dân.

Hội nghị đã thông qua Nền tảng địa phương hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Tuyên bố Manila 2026. Các văn kiện tái khẳng định cam kết của chính quyền các cấp trong việc chuyển hóa những định hướng vĩ mô thành hành động thực tiễn tại cơ sở. Hội nghị cũng thống nhất chuyển giao vai trò nước chủ nhà AGMF/MGMAC 2027 cho Singapore.

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá cao ý nghĩa của Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN 2026 trong việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong khu vực.

Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định Hà Nội sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến chung vì một ASEAN phát triển thịnh vượng, bền vững.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Thống đốc - Thị trưởng ASEAN (AGMF) và Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC) 2026 tại Thủ đô Manila, Philippines.

Chuyển từ xử lý thụ động sang phòng ngừa chủ động

Chia sẻ kinh nghiệm của Thủ đô trong kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh vai trò của quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội.

Theo đó, những kết quả bước đầu của Hà Nội đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Về các giải pháp thực tiễn, Hà Nội đang chuyển mạnh từ xử lý thụ động sang phòng ngừa chủ động, quản trị tích hợp. Trong đó, thành phố thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ tháng 7/2026, gắn với phát triển giao thông công cộng và phương tiện điện.

Cùng với đó, Hà Nội chú trọng mở rộng không gian xanh, mặt nước, với kế hoạch trồng mới 300.000 - 500.000 cây xanh mỗi năm; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải, điện rác và chất thải xây dựng.

Từ thực tiễn này, Phó chủ tịch UBND thành phố đề xuất các đô thị ASEAN tăng cường chia sẻ dữ liệu đo lường, chuyển giao công nghệ xử lý môi trường, phối hợp xây dựng các dự án mẫu về giao thông xanh và hạ tầng xanh. Đây được xác định là những hướng hợp tác thiết thực nhằm hỗ trợ các địa phương trong khu vực cùng giải quyết những thách thức về môi trường và phát triển đô thị.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, bên lề hội nghị, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện Tổ chức Sáng kiến Không khí Sạch châu Á (Clean Air Asia) cùng các đối tác quốc tế. Nội dung làm việc tập trung thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và triển khai các giải pháp cải thiện chất lượng không khí cho Thủ đô.

Thông qua các hoạt động tại AGMF và MGMAC 2026, Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đô thị xanh, đồng thời đề xuất những hướng hợp tác cụ thể với các địa phương và đối tác quốc tế. Những trao đổi này góp phần mở rộng nguồn lực hợp tác, tiếp thu các mô hình quản trị hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, bền vững.