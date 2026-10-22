Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn đến các địa phương của Lào

Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo chương trình hợp tác giữa tổ chức Công đoàn Thủ đô Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức Công đoàn nói riêng, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Tham gia khóa học có 24 cán bộ Công đoàn Lào, trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt đang trực tiếp tham gia tổ chức, chỉ đạo và triển khai các hoạt động Công đoàn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong 45 ngày học tập tại Hà Nội, các học viên hoàn thành chương trình gồm 400 tiết học. Nội dung đào tạo tập trung vào những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; công tác tổ chức, cán bộ, tài chính và kinh tế Công đoàn; an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao kết quả học tập cho các học viên. Ảnh: Hải Hà

Bên cạnh nội dung lý luận, chương trình chú trọng trang bị kỹ năng thực tiễn cho cán bộ Công đoàn, từ tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đến tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại xã hội tại doanh nghiệp, phối hợp triển khai các phong trào thi đua, tổ chức hoạt động văn hóa tinh thần và giải quyết xung đột, đàm phán trong quan hệ lao động. Nội dung xây dựng chủ tịch Công đoàn cơ sở thực sự trở thành thủ lĩnh của đoàn viên, người lao động cũng được đưa vào chương trình.

Trong thời gian học tập, các học viên đã có những chuyến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình; Công đoàn phường Ba Đình, Công đoàn xã Thường Tín, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, Công đoàn Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô và Công đoàn Trường Đại học Công đoàn. Qua đó, học viên có điều kiện tìm hiểu cách thức tổ chức hoạt động, phương pháp vận động người lao động và kinh nghiệm triển khai phong trào Công đoàn ở nhiều loại hình đơn vị khác nhau.

Kết quả học tập cho thấy tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và sự nỗ lực của các học viên trong suốt khóa bồi dưỡng với 18 học viên xếp loại xuất sắc và 6 học viên xếp loại giỏi.

Tại lễ bế giảng, Trường Đại học Công đoàn công bố quyết định công nhận kết quả học tập, cấp chứng chỉ tốt nghiệp và quyết định khen thưởng học viên.

Đánh giá kết quả khóa học, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, chương trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Thông qua khóa bồi dưỡng, các cán bộ Công đoàn Lào được trang bị thêm kiến thức lý luận và kỹ năng nghiệp vụ, tạo cơ sở để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.