Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm 'gần dân, hiểu dân, trọng dân' với cán bộ Mặt trận Lào

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa đã thông tin kết quả và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội trong đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận, nhất là trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với phương châm xuyên suốt là gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao đổi tại lớp học. Ảnh: B.Duy

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cho biết, từ ngày 1-7-2025, Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động của 30 quận, huyện, thị xã và sắp xếp 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 xã, phường. Sau một năm triển khai mô hình mới, hệ thống MTTQ các cấp thành phố đã tiếp nhận 378 đơn kiến nghị, phản ánh; tham gia hòa giải thành công 2.685 vụ việc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tương tác với người dân. Nền tảng “Mặt trận số Thủ đô”, tích hợp trên ứng dụng iHanoi, tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tiếp. Trong một năm, hệ thống Mặt trận đã tiếp nhận và chuyển xử lý thành công 1.596 ý kiến, kiến nghị của người dân.

Đối với các dự án lớn, nhất là những địa bàn triển khai giải phóng mặt bằng, Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các mô hình “Tổ hỗ trợ”, “Tổ tuyên truyền”, trực tiếp đến từng ngõ, từng nhà để giải thích chính sách, nắm bắt tâm tư, hỗ trợ người dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân.

Chia sẻ về công tác nắm bắt tình hình nhân dân, đồng chí Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, cán bộ Mặt trận không chỉ nghe người dân nói gì mà còn phải tìm hiểu nguyên nhân, tâm tư sau mỗi ý kiến; không chỉ nhận hiện khó khăn, bức xúc mà còn phát hiện các sáng kiến và những nhân tố tích cực trong cộng đồng.

Học viên trao đổi tại lớp học. Ảnh: B.Duy

Việc nắm bắt tình hình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không chỉ khi phát sinh vụ việc phức tạp. Nội dung cần quan tâm bao gồm đời sống dân sinh; tâm tư, nguyện vọng liên quan đến chủ trương, chính sách và dự án phát triển; quan hệ cộng đồng; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nhu cầu của các nhóm đặc thù và những vấn đề mới nảy sinh.

Các kênh nắm bắt cần được kết hợp linh hoạt, từ tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, người có uy tín, hội nghị, diễn đàn cộng đồng đến đơn thư, kiến nghị, nền tảng số và khảo sát thực tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lưu ý quy trình nắm bắt, phân tích và phản ánh tình hình nhân dân phải chú trọng kiểm chứng thông tin, theo dõi kết quả xử lý và phản hồi người dân. Thông tin chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến tham mưu sai; kiến nghị không được theo dõi đến cùng sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân.

Về tổ chức đối thoại với nhân dân, đồng chí Trần Thị Phương Hoa khẳng định, đối thoại là cầu nối giúp cơ quan lãnh đạo, quản lý hiểu rõ thực tiễn đời sống và tác động của chính sách; giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm; đồng thời phát hiện bất cập, tháo gỡ mâu thuẫn, hạn chế phát sinh bức xúc và củng cố đoàn kết trong cộng đồng.

Ở nội dung tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, đồng chí nhấn mạnh, vai trò của Mặt trận trong phân loại vấn đề, lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp và xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng giữa Mặt trận, chính quyền và nhân dân. Việc giải quyết cần gắn với theo dõi, đôn đốc đến cùng, đồng thời quan tâm khắc phục nguyên nhân lâu dài, tránh để vụ việc tái diễn.

Tại lớp học, các đại biểu cũng trao đổi tình huống thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chụp ảnh lưu niệm với học viên Lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ảnh: B.Duy

Từ thực tiễn Hà Nội đúc kết những bài học: Lấy người dân làm trung tâm; nắm bắt tình hình phải đi trước một bước; kết hợp nhiều kênh thông tin; đối thoại thực chất, có trách nhiệm; phân định rõ vai trò của Mặt trận với trách nhiệm của cơ quan nhà nước; gắn giải quyết vụ việc với khắc phục nguyên nhân và đổi mới phương thức hoạt động nhưng không xa rời cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh: Muốn nắm chắc tình hình nhân dân, cán bộ Mặt trận phải xuống cơ sở; muốn hiểu đúng nhân dân, phải lắng nghe nhiều chiều; muốn giải quyết đúng vấn đề, phải kiểm chứng thông tin và theo dõi đến cùng.

“Gần dân - hiểu dân - nghe dân - tôn trọng dân - đối thoại với dân - cùng dân giải quyết vấn đề” được xác định là phương pháp quan trọng để tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong tình hình mới.