Hà Nội: Chỉ số tiêu dùng tháng 9-2026 tăng 0,81%

Trong tháng 9, giá các loại rau, củ tăng cao chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài. Ảnh: H.P

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 9-2026 tăng 0,80% so với tháng trước và tăng 4,81% so với cùng kỳ tháng 9-2025. Trong tháng 9, giá các loại rau, củ tăng cao chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc làm diện tích rau màu bị ngập úng, dập nát, hư hỏng, khiến nguồn cung giảm. Bên cạnh đó thời tiết mưa nhiều gây khó khăn cho việc thu hoạch, vận chuyển và cung ứng rau, củ về các chợ trên địa bàn thành phố, tạo áp lực tăng giá.

So với cùng kỳ tháng 9 năm trước, CPI nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,19%. Bình quân 9 tháng năm 2026, CPI nhóm này tăng 7,44% so với bình quân 9 tháng cùng kỳ năm 2025 (do giá dầu hỏa tăng 40,80%; dịch vụ vệ sinh môi trường tăng 43,09%; giá vật liệu xây dựng tăng 16,76%; giá nhà ở cho thuê tăng 8,57%; điện sinh hoạt tăng 3,89%).

Nhóm giao thông tăng 11,30%. Tính chung 9 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 6,90% so với CPI bình quân 9 tháng năm 2025 (trong đó dầu diesel tăng 39,01%; xăng tăng 11,23%; chịu ảnh hưởng nhiều nhất là giá vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tăng 80,63%).

Bình quân 9 tháng năm 2026, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 3,22% so với bình quân 9 tháng năm 2025; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,44% so với bình quân 9 tháng cùng kỳ năm 2025. Việc siết chặt quản lý giá thuốc và dịch vụ y tế của Chính phủ đang mang lại những hiệu quả rõ rệt, khiến người dân an tâm và tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước khi quyền lợi của mình được bảo đảm.

Đánh giá chung của cơ quan Thống kê thành phố, trong quý III năm 2026, giá cả thị trường Hà Nội chịu tác động chủ yếu từ diễn biến giá năng lượng thế giới, chi phí sản xuất và vận chuyển, nhu cầu tiêu dùng theo mùa vụ và ảnh hưởng của thời tiết đến nguồn cung một số mặt hàng nông sản. Mặc dù một số nhóm hàng có biến động tăng, giảm trong từng thời điểm, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn thành phố vẫn được bảo đảm, hoạt động lưu thông diễn ra bình thường, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc biến động giá bất thường trên diện rộng.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý III-2026 tăng 5,14% so với bình quân quý III-2025. Các nhóm có chỉ số giá bình quân tăng cao nhất so với quý III-2025 là: Giao thông tăng 7,74%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,17%; giáo dục tăng 5,32%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,87%. Nhóm duy nhất có chỉ số giảm là nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,66%. Nhìn chung quý III năm 2026 biến động chủ yếu ở các mặt hàng liên quan trực tiếp đến giá xăng dầu làm tăng chi phí đầu vào. Chính vì vậy việc đưa xăng sinh học E10 RON 95 tiêu thụ trên toàn quốc đã làm giảm khá lớn áp lực lên việc biến động giá cả của quý III-2026.