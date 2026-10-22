Hà Nội chỉ rõ trách nhiệm các sở ngành về tình trạng đổ trộm phế thải

Sáng 22/10, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường, tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn y tế và chất lượng không khí.

Trong đó, công tác quản lý, vận chuyển và tái chế phế thải xây dựng là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, nhất là việc hoàn thiện cơ chế định mức, đơn giá và bố trí các điểm tập kết để hạn chế tình trạng đổ trộm chất thải.

Trả lời đại biểu Trần Khánh Hưng về trách nhiệm quản lý vận chuyển chất thải xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, công tác này bao gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật; quản lý theo phân cấp, ủy quyền; tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất; đồng thời bố trí các điểm tập kết phục vụ thu gom, tái chế phế thải xây dựng.

Thời gian qua, thành phố đã quan tâm bố trí các điểm tập kết. UBND cấp xã cũng có trách nhiệm bố trí địa điểm thu gom phế thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ nhà ở của người dân.

Đối với tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng và việc một số địa phương chưa có vị trí tập kết, Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận trách nhiệm trước hết thuộc công tác tham mưu của các sở, ngành, trong đó có Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp trên địa bàn.

Về công nghệ xử lý khối lượng phế thải xây dựng hiện nay, trả lời đại biểu Trần Hợp Dũng, ông Phong cho biết, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Giao thông vận tải để xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu về tái chế vật liệu xây dựng.

Qua đó, 12 nội dung liên quan đến quy trình, định mức đã được xây dựng và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp. Ngày 20/10, nội dung xây dựng quy chuẩn địa phương về tái chế vật liệu xây dựng đã được trình UBND thành phố.

Đối với việc xác định khu vực tập trung thu gom, xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng, Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND thành phố đã giao các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ. Hiện Sở Xây dựng đang tập trung rà soát, xác định những khu vực có thể bố trí điểm tập kết phế thải xây dựng.

Về định hướng lâu dài, Hà Nội hướng tới hình thành các cụm, cơ sở tái chế phế thải xây dựng quy mô lớn nhằm giảm giá thành xử lý, nâng cao hiệu quả thu hồi vật liệu.

Theo đó, phế thải sau khi thu gom, phân loại sẽ được đánh giá để xác định loại phù hợp làm vật liệu san lấp và loại có thể tái chế thành cốt liệu phục vụ các công trình xây dựng. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần giảm lượng chất thải phải xử lý, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn (Ảnh: Thành Thái).

Về câu hỏi việc ban hành bộ định mức, đơn giá cho công tác gia cố, tái chế phế thải xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, sở đã trình thành phố chấp thuận việc xây dựng định mức, đơn giá đối với lĩnh vực này.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã trình phê duyệt đề cương, dự toán và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện. Quá trình xây dựng định mức được triển khai thông qua khảo sát thực tế nhằm xác định quy trình, hao phí máy móc và nhân công phục vụ công tác gia cố, tái chế phế thải xây dựng.

"Sở Tư pháp cũng đã có kết quả thẩm định, Sở Xây dựng sẽ trình thành phố trước ngày 25/10 để ban hành định mức. Đầu tháng 11 sẽ hoàn thành toàn bộ định mức, đơn giá gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng", ông Phong nói.

Liên quan đến kiểm soát xe vận chuyển phế thải xây dựng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng.

Theo đó, chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân xây dựng công trình phải ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy định.