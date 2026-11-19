Theo kế hoạch được UBND thành phố ban hành ngày 19/11, toàn thành phố sẽ trao tặng 1.280.650 suất quà từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Bí thư Hà Nội thăm, tặng quà thương binh tiêu biểu. Ảnh: Quang Thái

Mức quà tiền mặt cao nhất là 10 triệu đồng/người, dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Lão thành cách mạng (hoạt động trước ngày 1/1/1945) và cán bộ Tiền khởi nghĩa (hoạt động từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa tháng Tám năm 1945).

Mức 3 triệu đồng/người được áp dụng cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên, bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên. Nhóm nhận mức này còn có đại diện thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng hoặc kháng chiến từng bị địch bắt tù, đày.

Thành phố dành mức quà 1,5 triệu đồng/người cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người thờ cúng liệt sĩ (mỗi liệt sĩ một suất quà), thân nhân người có công hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức này cũng áp dụng cho nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và quân nhân, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Trong hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, mức quà tặng được phân bổ cụ thể theo độ tuổi: 3 triệu đồng/người: Người trên 100 tuổi và tròn 100 tuổi (riêng mức cho người tròn 100 tuổi đã gồm 5 m vải lụa); 1,5 triệu đồng/người: Người tròn 90 và 95 tuổi; 800.000 đồng/người: Người thọ 70, 75, 80 và 85 tuổi.

Đối với công tác an sinh và chăm lo các lực lượng đặc thù, thành phố hỗ trợ 800.000 đồng/hộ nghèo và 800.000 đồng/người đối với lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mức 800.000 đồng/người cũng được gửi tới cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu ngầm 182 Hà Nội, đại diện gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Hộ cận nghèo nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ. Mức 500.000 đồng/người dành cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trẻ em khuyết tật nhẹ.

Bên cạnh quà tặng cá nhân, Hà Nội dành kinh phí thăm hỏi 70 đơn vị tiêu biểu với mức từ 12 đến 27 triệu đồng/đơn vị. Thành phố cũng trao 264 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu, trị giá 12 triệu đồng/suất (gồm 10 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 2 triệu đồng).

Cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp dịp Tết cùng các trường hợp đang điều trị, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trực thuộc Sở Y tế và Sở Nội vụ được hỗ trợ bồi dưỡng, bổ sung tiền ăn 700.000 đồng/người.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai danh sách đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tại trụ sở. Công tác chi trả, trao quà phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 22/1/2027 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm hoặc trục lợi chính sách.