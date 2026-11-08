Hà Nội chi gần 225 tỷ đồng xén vỉa hè, mở rộng đường
UBND TP Hà Nội vừa quyết định đầu tư gần 225 tỷ đồng để cải tạo, tổ chức lại giao thông tại 7 tuyến phố trọng điểm. Dự án tập trung xén hè, mở rộng mặt đường nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, giảm áp lực ùn tắc cho khu vực trung tâm và phía Tây Thủ đô. Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-chi-gan-225-ty-dong-xen-via-he-mo-rong-duong-246261108111104361.htm