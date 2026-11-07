Hà Nội chi gần 225 tỷ đồng cải tạo 7 tuyến đường, mở rộng nhiều nút giao giảm ùn tắc

Mở rộng mặt đường, điều chỉnh nhiều nút giao trọng điểm

UBND TP Hà Nội quyết định đầu tư gần 225 tỷ đồng cải tạo, tổ chức giao thông trên 7 tuyến đường gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến. Dự án tập trung xén hè, mở rộng mặt đường, điều chỉnh các nút giao nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc giao thông.

Đường Lê Văn Lương sẽ được mở rộng mặt đường hai bên, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám. Ảnh minh hoạ.

Dự án sử dụng ngân sách thành phố, do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đại diện chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027.

Theo UBND TP Hà Nội, việc cải tạo nhằm nâng cao năng lực thông hành trên các tuyến đường, điều tiết lưu lượng phương tiện tại các nút giao, hạn chế xung đột giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Qua đó, góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường để giảm thiểu ùn tắc giao thông (giai đoạn 1), đủ điều kiện triển khai thi công trên 7 tuyến.

Trong phạm vi dự án, đường Hoàng Đạo Thúy sẽ được điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường hai bên, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao phố Nhân Hòa. Đoạn tuyến dài khoảng 1.053m, chiều rộng xén mở rộng trung bình 3,5m.

Tại đường Hoàng Minh Giám, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 346m, từ trước cổng tòa nhà N2B, Khu đô thị Trung Hòa đến nút giao phố Hoàng Ngân. Mặt đường được mở rộng bên trái trung bình 3,5m, bên phải từ 1-4m.

Đáng chú ý, trên đường Khuất Duy Tiến, dự án điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường xe chạy và mở thêm làn hai bên dải phân cách giữa, khu vực dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3. Chiều rộng mở rộng từ 4,3-7m, chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1.460m.

Tại đường Giảng Võ, tổng chiều dài xén hè khoảng 338m, tập trung ở hai nút giao Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc. Các nhánh rẽ được vuốt nối, mở rộng làn rẽ phải nhằm tăng khả năng lưu thông qua nút.

Đối với đường Láng Hạ, dự án xén hè với tổng chiều dài khoảng 1.050m, gồm đoạn từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi công viên Indira Gandhi (khoảng 720m) và đoạn từ nút giao Hoàng Ngọc Phách đến nút giao Vũ Ngọc Phan (khoảng 330m). Mặt đường phía bên phải tuyến được mở rộng trung bình từ 3,5-4,5m.

Trên đường Lê Văn Lương, mặt đường hai bên sẽ được mở rộng, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, chiều dài khoảng 1.300m. Chiều rộng xén mở rộng từ 1-3m. Đồng thời, dự án điều chỉnh chiều dài dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ trên đoạn khoảng 54m.

Với đường Tố Hữu, phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3.150m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Mặt đường hai bên tuyến được mở rộng từ 1-3,5m. Các nút giao cũng được điều chỉnh, mở rộng mặt đường tại các lối rẽ nhằm tăng khả năng thông hành.

Không chỉ mở rộng mặt đường, dự án còn hoàn thiện đồng bộ các hạng mục cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, trụ cứu hỏa, nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi khác. Hệ thống tổ chức giao thông trên các tuyến được hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Thi công ban đêm, cuốn chiếu từng đoạn để hạn chế ùn tắc

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng và đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công.

Theo phương án dự kiến, phần lớn công việc được triển khai trên vỉa hè hiện trạng. Khu vực thi công sẽ được rào chắn bằng hàng rào tôn, hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường.

Các hạng mục di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và xén hè mở rộng lòng đường được thực hiện theo từng phân đoạn dài khoảng 200-300m. Nhà thầu phải hoàn thành dứt điểm từng đoạn mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Các mũi thi công được bố trí linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ chung, đồng thời hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông.

Thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm, từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ sử dụng cọc tiêu, dây phản quang để rào tạm một làn đường sát vỉa hè, phục vụ triển khai các hạng mục.

Riêng những vị trí được rào chắn cứng bằng hàng rào tôn, công tác thi công sẽ được triển khai liên tục 24/24h nhằm bảo đảm tiến độ. Hệ thống biển báo, rào chắn phải được bố trí theo đúng quy định.

Cùng với phương án tổ chức thi công, phương án xử lý cây xanh phục vụ dự án cũng đã được UBND thành phố chấp thuận.

Theo đó, cây xanh trên các tuyến Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy sẽ được đánh chuyển về vườn ươm, sau đó trồng lại tại phạm vi vỉa hè xây mới. Những cây không đúng chủng loại theo định hướng quy hoạch cây xanh của thành phố sẽ được di chuyển đến trồng cố định tại xã Kiều Phú.

Dự án cũng bổ sung cây bóng mát với các chủng loại như Giáng hương, Bằng lăng, Bàng lá nhỏ, Sao đen, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn Thủ đô.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, máy móc, thiết bị và nhân lực để tập trung thi công trong thời gian ngắn. Quá trình triển khai phải có phương án tổ chức công trường hợp lý, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Với việc tập trung xén hè, mở rộng mặt đường và điều chỉnh các nút giao, dự án cải tạo 7 tuyến đường được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, nâng cao năng lực lưu thông trên các trục giao thông hướng tâm, từng bước giảm áp lực ùn tắc tại khu vực phía Tây và trung tâm Hà Nội.