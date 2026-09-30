Hà Nội: Chỉ đầu tư thiết chế văn hóa khi có phương án khai thác hiệu quả

Sáng 30-9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

Làm rõ một số nội dung tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, mục tiêu của công tác quản lý, đầu tư, khai thác thiết chế văn hóa không chỉ dừng ở việc ban hành chính sách, hay hoàn thành các thủ tục đầu tư, mà quan trọng hơn, là phải giải quyết được những bất cập thực tế ở cơ sở, để người dân thực sự được thụ hưởng các thiết chế văn hóa.

UBND thành phố sẽ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp giải trình, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Quang cảnh phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, về mô hình quản lý, việc chuyển từ mô hình chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp từ ngày 1-7-2025 đã đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh phương thức quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa đã được đầu tư.

Theo phân cấp, đối với các thiết chế văn hóa thuộc cấp thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối quản lý. Đối với các thiết chế nằm trên địa bàn xã, phường, địa phương đó chịu trách nhiệm quản lý.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số bất cập, như thiết chế trước đây được đầu tư với quy mô phục vụ cấp quận/huyện, nay giao cho cấp xã/phường quản lý nên không còn phù hợp về quy mô và phạm vi hoạt động. Nhận diện những vướng mắc, UBND thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng phương án khai thác, sử dụng. Trường hợp địa phương xác định không đủ khả năng duy tu, duy trì, vận hành, có thể đề xuất bàn giao về thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục yêu cầu các địa phương xây dựng phương án cụ thể, trình cơ quan chuyên môn thẩm định và theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động thực chất của các thiết chế văn hóa. Qua đó, thành phố sẽ có phương án xử lý tổng thể, tránh tình trạng nơi thiếu thiết chế phải đề xuất đầu tư, trong khi nơi khác lại có công trình chưa khai thác hết công suất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, các thiết chế văn hóa, thể thao trước hết phải ưu tiên phục vụ người dân. Do vậy, việc có chỉ tiêu thiết chế văn hóa và chỉ tiêu hoạt động hiệu quả thiết chế văn hóa là cần thiết.

UBND thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, xây dựng lại danh mục, tiêu chí về thiết chế văn hóa cho phù hợp với yêu cầu mới. Thiết chế văn hóa cần được tiếp cận rộng hơn, không chỉ theo mô hình truyền thống (có khuôn viên, nhà, phòng họp...), mà phải tính đến không gian công cộng và các loại hình phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm rõ một số nội dung tại phiên họp. Ảnh: Văn Tuyến

“Phải xác định lại tiêu chí, danh mục về thiết chế văn hóa của Thủ đô phù hợp với từng loại hình khu dân cư để gắn với tổ chức các hoạt động. Từ đó, mới có thể xác định chỗ nào cần đầu tư và đầu tư như thế nào”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nói.

Về định hướng đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, quan điểm của thành phố là những dự án có khả năng xã hội hóa, có nhà đầu tư tham gia thì ưu tiên tạo điều kiện để triển khai. Các vị trí thuận lợi, phù hợp quy hoạch sẽ được công khai danh mục để kêu gọi đầu tư.

Hiện nay, UBND thành phố đã rà soát toàn bộ danh mục đầu tư công thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam để điều chỉnh, tập trung cho những dự án thực sự cần thiết, có tính dẫn dắt, trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh kêu gọi nguồn lực xã hội hóa.

Song song với đó, một số dự án ngoài ngân sách gặp vướng mắc cũng đã được thành phố tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.

Các quy định cụ thể hóa nghị quyết của HĐND thành phố về huy động nguồn lực đầu tư các loại hình gắn với công nghiệp văn hóa cũng đã được ban hành. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đến các nhóm đối tượng liên quan và đánh giá hiệu quả thực tế.

Về tổ chức thực hiện, thời gian qua, UBND thành phố đã giao các sở, ngành hướng dẫn chi tiết, trong đó, Sở Tài chính tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Tuy nhiên, qua triển khai, có nội dung không còn vướng về cơ chế, chính sách nhưng mức độ thực hiện giữa các địa phương chưa đồng đều. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát; quán triệt quan điểm chỉ đầu tư khi có phương án tổ chức hoạt động hiệu quả và có người chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực trong nhân dân, để tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân.