Hà Nội chỉ đạo về đề xuất nạo vét sông Hồng của Vingroup.

Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông Hồng, sông Đà kết hợp tận thu sản phẩm theo đề xuất của Vingroup, đồng thời yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý, giải pháp kỹ thuật và cơ chế quản lý tài nguyên.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1016/TB-VP ngày 20/10/2026, truyền đạt kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tại cuộc họp về đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và bảo đảm giao thông thủy nội địa trên sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội, kết hợp quản lý và sử dụng vật liệu nạo vét theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup.

Theo thông báo, cuộc họp diễn ra ngày 13/10/2026 với sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, Bùi Duy Cường, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, các sở, ngành liên quan và đại diện Vingroup. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể đối với việc nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Ba mục tiêu trong đề xuất cải tạo lòng sông Hồng, sông Đà

Theo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và trách nhiệm của Tập đoàn Vingroup cùng đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo, nạo vét lòng dẫn sông Hồng, sông Đà. Thành phố cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông kết hợp tận thu sản phẩm, với ba mục tiêu trọng tâm.

Trước hết, phương án phải góp phần khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông đường thủy. Mục tiêu thứ hai là chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp, đáp ứng nhu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội.

Mục tiêu thứ ba liên quan đến quản lý tài nguyên. Toàn bộ khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý, khai thác, tận thu và sử dụng theo phương án được UBND thành phố chấp thuận, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Thành phố yêu cầu việc quản lý nguồn vật liệu này phải góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát và lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng xác định đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương. Hoạt động cải tạo lòng sông chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật chuyên ngành, thuộc thẩm quyền quản lý của cả cơ quan Trung ương và địa phương. Việc triển khai có thể tác động trực tiếp đến chế độ dòng chảy, an toàn đê điều, công trình giao thông, thủy lợi và môi trường.

Đáng lưu ý, theo thông báo, việc triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hiện chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể và chưa có tiền lệ thực hiện. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quá trình nghiên cứu phải bảo đảm tính khoa học, toàn diện, khả thi, phù hợp quy hoạch, không gây tác động bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước và các địa phương thượng lưu, hạ lưu.

Hà Nội chỉ đạo về đề xuất nạo vét sông Hồng của Vingroup. Ảnh chụp Thông báo

Vingroup phải làm rõ cơ sở pháp lý và tác động của phương án nạo vét

Đối với Tập đoàn Vingroup và đơn vị tư vấn, Hà Nội yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, các sở, ngành thành phố và cơ quan liên quan để rà soát, hoàn thiện phương án. Một trong những yêu cầu đầu tiên là xác định rõ phạm vi, quy mô, mục tiêu và tính chất của hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông kết hợp tận thu sản phẩm.

Vingroup cần phân định rõ hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông với hoạt động khai thác khoáng sản. Đồng thời, doanh nghiệp phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt và các quy định về đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường.

Về kỹ thuật, thành phố yêu cầu cập nhật số liệu khảo sát địa chất, địa hình và thủy văn, xây dựng các kịch bản nạo vét, cải tạo lòng dẫn trong điều kiện mùa lũ, mùa cạn và các chế độ vận hành liên hồ chứa. Phương án phải đánh giá toàn diện tác động đến chế độ dòng chảy, khả năng thoát lũ, trữ nước, nguy cơ xói lở, bồi lắng, ổn định lòng dẫn và bờ sông theo từng kịch bản.

Các giải pháp đề xuất phải đáp ứng yêu cầu cấp nước, an toàn đê điều, giao thông đường thủy và tuân thủ các quy định pháp luật. Đối với an toàn công trình, Hà Nội yêu cầu đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của phương án đến hệ thống đê điều, kè, cầu đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi, trạm bơm, công trình lấy nước và các công trình hạ tầng dọc tuyến. Phạm vi đánh giá không dừng lại ở khu vực dự kiến nạo vét mà phải mở rộng đến thượng lưu, hạ lưu và các tỉnh lân cận.

Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm việc cải tạo lòng sông không gây ảnh hưởng bất lợi đến an toàn phòng chống lũ, cấp nước cũng như hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Kiểm soát chặt vật liệu tận thu, tránh biến nạo vét thành khai thác khoáng sản

Một nội dung được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh là cơ chế quản lý, sử dụng sản phẩm thu hồi từ hoạt động nạo vét. Theo đó, Vingroup và đơn vị tư vấn phải xác định cụ thể vị trí, khối lượng, chủng loại sản phẩm dự kiến thu hồi, nhu cầu sử dụng và phương án tập kết, quản lý, khai thác, sử dụng.

Doanh nghiệp cũng phải xây dựng cơ chế kiểm soát khối lượng, giá trị sản phẩm, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, công khai, minh bạch và hiệu quả. Thành phố yêu cầu không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài nguyên và ngân sách nhà nước, đồng thời không được lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

Điện tử và Ứng dụng cho rằng việc phân định giữa nạo vét phục vụ mục tiêu thủy lợi, giao thông và khai thác khoáng sản có ý nghĩa quan trọng đối với cơ chế cấp phép, quản lý khối lượng vật liệu thu hồi và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu không xác định rõ từ giai đoạn lập phương án, quá trình triển khai có thể phát sinh vướng mắc về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý.

Bên cạnh đó, phương án phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các quy hoạch về phòng chống lũ, đê điều, tài nguyên nước và giao thông đường thủy. Hà Nội cũng yêu cầu tránh chồng lấn, xung đột với phạm vi nghiên cứu, đầu tư của các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận dọc tuyến sông Hồng, sông Đà.

Để hoàn thiện các bước tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn Vingroup tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề xuất.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát sự phù hợp của phương án với các quy hoạch, công trình, dự án dọc tuyến, hành lang bảo vệ công trình giao thông và yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành. Đồng thời, cơ quan này phải làm rõ cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư, phương thức tổ chức thực hiện và cơ chế quản lý, sử dụng vật liệu nạo vét.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất và ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng được giao tham mưu UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, cơ chế, thẩm quyền, trình tự và thủ tục triển khai dự án. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này được ấn định trước ngày 25/10/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn hoàn thiện phương án, rà soát các nội dung liên quan đến tài nguyên nước, khoáng sản, đê điều, phòng chống thiên tai, môi trường và tác động liên vùng. Trong khi đó, Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ sở pháp lý, hình thức đầu tư, cơ chế tài chính và phương án quản lý, sử dụng nguồn thu từ sản phẩm tận thu.

Cơ quan này cũng phải đánh giá hiệu quả kinh tế, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, tham mưu phương án triển khai bảo đảm khả thi, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Như vậy, theo nội dung Thông báo số 1016/TB-VP, Hà Nội mới cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án, chưa phải quyết định phê duyệt dự án hay cho phép Vingroup triển khai nạo vét, khai thác vật liệu trên sông Hồng, sông Đà. Việc triển khai các bước tiếp theo còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện hồ sơ, đánh giá tác động, làm rõ cơ chế pháp lý và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.