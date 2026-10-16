Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp

Hà Nội yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vốn và mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa có chỉ đạo về cải thiện niềm tin kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo được đưa ra trên cơ sở các báo cáo của Sở Tài chính về Chỉ số niềm tin kinh doanh nửa đầu năm 2026, tình hình phát triển kinh tế tư nhân và kết quả thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là chuyển mạnh từ triển khai chính sách theo quy trình hành chính sang đánh giá bằng kết quả giải quyết những khó khăn thực tế của doanh nghiệp.

Theo đó, các sở, ngành và địa phương phải tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, thủ tục đầu tư và hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, mức độ cải thiện thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân.

Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, đối với doanh nghiệp, hiệu quả cải cách không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm trên văn bản, mà còn thể hiện ở thời gian thực tế để hoàn tất hồ sơ đầu tư, tiếp cận đất đai, triển khai dự án và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vào vận hành.

Việc kéo dài thời gian giải quyết thủ tục có thể làm tăng chi phí vốn, chi phí thuê mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng và làm giảm khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Do đó, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải thiện môi trường đầu tư.

Hà Nội cũng đặt ra nhiệm vụ chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý công việc, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Bên cạnh cải cách thủ tục, thành phố tiếp tục quan tâm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận nguồn lực phát triển.

Các giải pháp hỗ trợ được đặt trong yêu cầu triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn.

Đối với doanh nghiệp, việc có cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị rõ ràng sẽ giúp giảm rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tăng khả năng dự báo về thời gian và chi phí tuân thủ.

Tuy nhiên, hiệu quả của những chỉ đạo mới cần được đánh giá qua kết quả thực hiện tại từng sở, ngành và địa phương, nhất là những lĩnh vực thường phát sinh vướng mắc như đất đai, đầu tư, xây dựng và tiếp cận vốn.

Việc Hà Nội lựa chọn hiệu quả tháo gỡ khó khăn làm thước đo hỗ trợ doanh nghiệp thể hiện yêu cầu nâng cao trách nhiệm thực thi chính sách, lấy sự thuận lợi và kết quả hoạt động của doanh nghiệp làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý.