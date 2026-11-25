Hà Nội chỉ đạo triển khai đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn về việc triển khai đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các vị trí phù hợp, loại bỏ các vị trí không còn khả thi, không còn phù hợp quy hoạch, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố; cập nhật vào Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đang nghiên cứu lập.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường (tập trung từ Vành đai 3 trở vào) và các đơn vị liên quan rà soát thống nhất xác định danh mục các bãi đỗ xe cần đầu tư, có tính khả thi, làm rõ vị trí, quy mô, quỹ đất, phương thức đầu tư; đề xuất danh mục dự án triển khai trong năm 2027 và giai đoạn 2027–2030.

Cùng đó, hoàn thiện, công bố công khai danh mục các bãi đỗ xe cần đầu tư; xác định rõ vị trí, quy mô, tính chất, chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch, phương thức đầu tư và tiến độ dự kiến làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát tiến độ các dự án bãi đỗ xe đã được giao chủ đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc chưa hoàn thành; đề xuất phương án xử lý.

Đặc biệt, lựa chọn một số dự án bãi đỗ xe tại một số khu vực khó khăn trong việc thu hút xã hội hóa đầu tư nhưng cấp thiết cho thành phố để đề xuất đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Rà soát khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 2030; nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí vốn đầu tư các bãi đỗ xe công cộng cấp thiết, phù hợp với phân cấp nhiệm vụ chi và khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, tiến hành rà soát công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng các dự án bãi đỗ xe, bãi đỗ xe kết hợp thương mại, dịch vụ; hướng dẫn, đề xuất giải pháp tháo gỡ theo quy định.

UBND các xã, phường chủ động rà soát nhu cầu giao thông tĩnh trên địa bàn, quỹ đất hiện trạng để quy hoạch đầu tư các bãi đỗ xe phù hợp từng giai đoạn; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bãi đỗ xe trên địa bàn.