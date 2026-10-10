Hà Nội: Chi cục quản lý thị trường tăng cường phối hợp phòng, chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội trao đổi với Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam. Ảnh QLTT

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu của P&G tại khu vực miền Bắc, những khó khăn trong nhận diện hàng giả và khả năng tăng cường phối hợp trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Về phía P&G, doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đồng thời đề xuất hỗ trợ lực lượng thực thi thông qua việc cung cấp tài liệu nhận diện hàng thật – hàng giả, tổ chức đào tạo chuyên môn, thiết lập đầu mối hỗ trợ xác minh sản phẩm nghi giả mạo và phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ sở kinh doanh.

Các đề xuất trên góp phần mở rộng khả năng trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu. Trên cơ sở đó, lực lượng quản lý thị trường có thể tham khảo thông tin, tài liệu chuyên môn phục vụ công tác kiểm tra, xác minh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; việc xem xét, kết luận và xử lý vụ việc vẫn phải được thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền và căn cứ pháp luật.

Quan điểm xuyên suốt trong công tác đấu tranh chống hàng giả của lực lượng quản lý thị trường là chủ động phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; không chỉ dựa vào thông tin hoặc đề nghị từ doanh nghiệp mà còn thông qua công tác quản lý địa bàn, hoạt động nghiệp vụ và các nguồn thông tin khác. Việc phối hợp với doanh nghiệp, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa hỗ trợ chuyên môn, cung cấp thông tin và nâng cao năng lực nhận diện hàng hóa, nhưng phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong toàn bộ quá trình thực thi công vụ.

Việc phát huy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cần hướng tới hiệu quả thiết thực, lấy yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm. Các thông tin do doanh nghiệp cung cấp cần được xem xét, xác minh khách quan, kết hợp với tài liệu, chứng cứ và kết quả kiểm tra thực tế để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Thông qua buổi làm việc, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện định hướng tăng cường trao đổi, phối hợp với các doanh nghiệp và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phát huy vai trò chủ động của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát và đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, chủ động phát hiện vi phạm, tăng cường phối hợp chuyên môn và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.