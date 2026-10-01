Hà Nội chi cho đầu tư phát triển trong 9 tháng tăng gấp 2,8 lần. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước đạt 567.597 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngân sách địa phương ước đạt 170.760 tỷ đồng, tăng 86,8%, trong đó chi đầu tư phát triển gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê Hà Nội, thu nội địa tiếp tục chiếm phần lớn tổng thu ngân sách trên địa bàn, ước đạt 528.661 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 33.822 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán và tăng 26,7%; thu từ dầu thô đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán và tăng 18,8%.

Trong các khoản thu nội địa, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài nhà nước đạt 133.994 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán và tăng 29,9% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34.349 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 33,9%. Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 63.379 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán và tăng 1,1%.

Một số khoản thu đã vượt dự toán năm. Thu tiền sử dụng đất đạt 85.044 tỷ đồng, vượt 2,6% dự toán và tăng 2,1% so với cùng kỳ. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 105.960 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, dù giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những khoản thu tăng khá, một số nguồn thu giảm so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân đạt 44.456 tỷ đồng, bằng 64% dự toán và giảm 8%; lệ phí trước bạ đạt 5.820 tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán và giảm 3,2%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 11.932 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán và giảm 5,5%. Thu phí, lệ phí đạt 24.521 tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán và tăng 24,9%.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương trong 9 tháng ước đạt 72,3% dự toán năm. Chi đầu tư phát triển đạt 111.690 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán và gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2025. Chi thường xuyên đạt 58.945 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán và tăng 13,3%.

Trong chi thường xuyên, chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 20.417 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Chi bảo đảm xã hội đạt 8.337 tỷ đồng, bằng 78,7% dự toán và tăng 57,7%; chi y tế, dân số và gia đình đạt 3.459 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán và tăng 23%.

Chi các hoạt động kinh tế đạt 8.243 tỷ đồng, tăng 3%; chi bảo vệ môi trường đạt 2.286 tỷ đồng, tăng 5,4%; chi an ninh và trật tự xã hội đạt 2.216 tỷ đồng, tăng 87%. Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể đạt 9.328 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán và giảm 17,3% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành và tăng cường giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố điều hành chi ngân sách đúng quy định, đáp ứng các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Những tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công tiếp tục là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố tập trung rà soát kế hoạch vốn còn lại, xác định từng dự án có khả năng giải ngân và tạo khối lượng xây lắp trong quý IV; ưu tiên vốn cho các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước. Đồng thời, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, vật liệu và thủ tục thi công tại các dự án trọng điểm.