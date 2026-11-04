Hà Nội chi 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, HTX chuyển đổi số

Chính sách nhằm giảm chi phí tiếp cận công nghệ, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng giải pháp số vào hoạt động quản trị, vận hành và bán hàng, qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX hộ kinh doanh chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trong đợt 1, thành phố dành 50 tỷ đồng để triển khai chương trình, dự kiến cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu, gồm 3.000-3.500 phiếu chuyển đổi số và 2.000-2.500 phiếu thương mại điện tử. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn có thể đăng ký nhận hỗ trợ thông qua ứng dụng iHanoi từ ngày 9/11.

Mức hỗ trợ đối với từng sản phẩm, dịch vụ trong danh mục được công bố tối đa 70% chi phí sử dụng, đồng thời không vượt quá mức trần theo quy mô của đối tượng thụ hưởng. Mỗi đơn vị đủ điều kiện được cấp tối đa một phiếu chuyển đổi số và một phiếu thương mại điện tử trong đợt này.

Cụ thể, hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với phiếu chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với phiếu thương mại điện tử. Đối với mỗi loại phiếu, mức hỗ trợ tối đa dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ là 30 triệu đồng; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng.

Các sản phẩm, dịch vụ thuộc chương trình tập trung vào nhu cầu thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh như chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, quản lý cửa hàng và hệ thống livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số đơn vị cung cấp giải pháp tham gia chương trình gồm Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, Công ty Cổ phần MISA, Công ty Cổ phần Meta Ecom và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet. Các đối tượng thụ hưởng được lựa chọn sản phẩm, dịch vụ trong danh mục phù hợp với nhu cầu quản lý, kinh doanh và phát triển thương mại điện tử.

Trong đợt đầu, Hà Nội ưu tiên 8 nhóm đối tượng có nhu cầu ứng dụng công nghệ lớn và khả năng triển khai ngay trong giai đoạn cuối năm 2026. Cách phân nhóm nhằm tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi số, đồng thời vẫn tạo cơ hội tiếp cận chính sách cho các đối tượng đủ điều kiện khác.

Cụ thể, nhóm G1 gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng thuộc Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Nhóm G2 là các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và còn hiệu lực.

Nhóm G3 hướng đến doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh bán hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trên sàn thương mại điện tử, thuộc các ngành hàng điện tử; mỹ phẩm, làm đẹp; thời trang; nhà cửa, đời sống; bách hóa, thực phẩm.

Nhóm G4 gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, có 100% vốn Việt Nam và cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhóm G5 dành cho các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh có địa điểm tại phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Nhóm G6 là hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; nhóm G7 gồm doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày 1/1/2025.

Nhóm G8 tập trung vào các cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng, bao gồm cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối và cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng và nhà phân phối.

Ngoài 8 nhóm ưu tiên, nhóm G9 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện nhưng không thuộc các nhóm trên. Việc phân nhóm được thực hiện theo tiêu chí khách quan, có minh chứng và dữ liệu đối chiếu, bảo đảm công khai, minh bạch, không gắn với nhà cung cấp hoặc đối tượng cụ thể.

Thay vì cấp tiền trực tiếp cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, Hà Nội triển khai hỗ trợ thông qua phiếu điện tử tích hợp trên ứng dụng iHanoi. Phiếu là dữ liệu điện tử trên Hệ thống cấp phiếu hỗ trợ, không được quy đổi thành tiền mặt, mua bán hoặc chuyển nhượng.

Ngân sách nhà nước sẽ thanh toán trực tiếp khoản hỗ trợ cho nhà cung cấp khi giao dịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Qua cơ chế này, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể giảm chi phí sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ, từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị và phát triển thị trường.

Việc hỗ trợ trực tiếp thông qua phiếu điện tử cũng hướng tới thúc đẩy nhu cầu sử dụng các giải pháp số, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển.

Hệ thống bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ 8h ngày 9/11 đến 17h ngày 4/12/2026 (kết thúc có thể sớm hơn nếu kinh phí đã được phân bổ hết).

Người đại diện doanh nghiệp, HTX hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử, sau đó truy cập mục HANOINEXT để thực hiện thủ tục.

Người đăng ký cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh; lựa chọn nhóm đối tượng và sản phẩm, dịch vụ cần hỗ trợ. Với các nhóm ưu tiên, hệ thống yêu cầu thêm tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện tương ứng.

Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có nhu cầu hướng dẫn thao tác liên hệ số 098 3559164; những vướng mắc về chính sách được giải đáp qua số 024 35121166 trong giờ hành chính các ngày làm việc.