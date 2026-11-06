Mỗi hộ dân ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ từ ít nhất 1 triệu đồng và tối đa 6 triệu đồng để lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,76 tỷ đồng từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Đây là nội dung vừa được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Chính sách được thực hiện từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Theo nội dung được thông qua, hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối thiểu 1kWp được hỗ trợ 1 triệu đồng/kWp, tối đa 3 triệu đồng. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện có dung lượng tối thiểu 1kWh, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/kWh, tối đa 3 triệu đồng. Tổng mức hỗ trợ cho cả hai hệ thống tối đa là 6 triệu đồng.

Hà Nội chi 158,76 tỷ đồng hỗ trợ người dân lắp điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Bảo Vân

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Hà Nội, lắp đặt hệ thống đáp ứng các điều kiện quy định. Mỗi nhà ở riêng lẻ chỉ được hỗ trợ một lần trong thời gian nghị quyết có hiệu lực.

Hộ gia đình phải hoàn thành thủ tục thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện đối với trường hợp pháp luật yêu cầu, đồng thời cam kết duy trì khai thác, sử dụng hệ thống tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ.

UBND cấp xã là cơ quan giải quyết hồ sơ và quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí hằng năm từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến giai đoạn 2026-2030 khoảng 158,76 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Theo đại diện EVN Hà Nội, việc lắp điện mặt trời mái nhà mang lại nhiều lợi ích, giá trị thiết thực trong quá trình sử dụng lâu dài, đặc biệt là với những gia đình có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.

Thứ nhất là tiết kiệm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới, hộ gia đình có thể tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để vận hành các thiết bị như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, bình nóng lạnh và thiết bị điện khác.

Thứ hai là chủ động nguồn điện với giải pháp pin lưu trữ. Khi kết hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà với pin lưu trữ, phần điện năng được sản xuất trong thời gian có nắng nhưng chưa sử dụng hết có thể được tích trữ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vào buổi tối.

Giải pháp này giúp các hộ linh hoạt trong phân bổ nguồn điện giữa các thời điểm trong ngày, nâng cao tỷ lệ tự sử dụng điện mặt trời, giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện lưới. Với những hệ thống được thiết kế chức năng cấp điện dự phòng phù hợp, một số thiết bị thiết yếu còn có thể tiếp tục hoạt động khi xảy ra sự cố mất điện.

Bên cạnh đó, điện mặt trời mái nhà còn tận dụng diện tích sẵn có của công trình để tạo ra nguồn điện tái tạo, góp phần hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.