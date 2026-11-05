Hà Nội: Cháy trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, huy động 7 xe chữa cháy

Khoảng 12h30 ngày 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm nằm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 12h50, các lực lượng chức năng tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn, khẩn trương triển khai phương án dập lửa. Khói từ đám cháy bốc cao, có thể quan sát từ khu vực bên ngoài trường học.

Tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ được huy động.

Một số xe cứu thương cũng có mặt để phục vụ công tác ứng trực, hỗ trợ khi cần thiết.

Đến 13h34 cùng ngày, hai xe cứu thương rời khỏi hiện trường. Hình ảnh tại khu vực xảy ra cháy cho thấy phần mái tôn của dãy nhà bị ảnh hưởng, có dấu hiệu biến dạng.

Khói đen bốc lên từ khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên.

Các chiến sĩ PCCC tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn, triển khai phương án dập lửa.

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý đám cháy tại khuôn viên nhà trường.

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản và người đang được cơ quan chức năng làm rõ.