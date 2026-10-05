Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, UBND xã Trung Giã đã huy động máy xúc, lực lượng và nhân dân địa phương phối hợp với Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở triển khai chữa cháy và tìm kiếm, cứu hộ. Đồng thời, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 200 người được huy động tham gia chữa cháy, gồm: cán bộ phòng cháy, chữa cháy; Ban Chỉ huy quân sự xã; Công an xã; UBND xã và khoảng 100 người dân địa phương. Cùng với đó, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy và máy xúc để triển khai các phương án khống chế đám cháy. Các lực lượng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, ngăn không để lửa tiếp tục lan rộng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, toàn bộ người trong cơ sở đã được di chuyển ra bên ngoài ngay khi xảy ra cháy, bảo đảm an toàn.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Thông tin từ Công an xã Trung Giã, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.