Hà Nội: Cháy tại nhà hàng 3 tầng trên phố Tăng Bạt Hổ, không có thiệt hại về người

Đám cháy tại nhà hàng "Bếp hàng xóm" trên phố Tăng Bạt Hổ. (Ảnh: MINH DUY)

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, 9 Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội nhận tin từ Trung tâm chỉ huy, tới hiện trường xử lý đám cháy trên phố Tăng Bạt Hổ.

Anh N.H. sinh sống trong khu vực chia sẻ: "Đám cháy bốc lên rất nhanh, cột khói cao nghi ngút, người đứng bên cạnh còn cảm thấy sức nóng. Nhưng may mắn, tôi thấy có nhiều người chạy ra được. Chúng tôi cũng nỗ lực hô hoán gọi thông báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý đám cháy sớm".

Ngay khi phát hiện sự cố, hệ thống báo cháy được kích hoạt và nhân viên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh do tại khu vực tầng 3, nơi được xác định là điểm phát sinh đám cháy theo thông tin ban đầu, có nhiều vật liệu dễ cháy như tre nứa, phục vụ hoạt động trang trí của nhà hàng. Do đó, công tác chữa cháy tại chỗ không thể khống chế hoàn toàn đám cháy.

Khu vực tầng 3 này được bố trí làm bếp phụ và có 1 dãy bàn ăn của quán. Ngay khi tiếp cận hiện trường, đánh giá tình huống, các đơn vị chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình tập trung dập tắt khu vực phát cháy. Những mũi cứu hỏa khác khẩn trương khống chế đám cháy không để lây lan sang các dãy hàng quán bên cạnh được trang trí bằng các tre nan là các vật liệu dễ cháy.

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 3 của nhà hàng. (Ảnh: MINH DUY)

Sau hỏa hoạn, nhiều thiết bị, vật dụng tại khu vực này bị cháy đen, ám muội, một số vật liệu dễ cháy bị hư hỏng nặng. Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu được ghi nhận tại tầng 3 với diện tích khoảng 20-30m2. Các khu vực còn lại của nhà hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khoảng bốn xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Chính quyền địa phương cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ điện, cáp cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai các phương án xử lý sự cố.

Đám cháy được kiểm soát, không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Một số nhân viên nhà hàng cho biết có khả năng sự cố xuất phát từ chập điện, tuy nhiên đây mới là thông tin ban đầu và chưa phải kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Một số hình ảnh tại hiện trường đám cháy:

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tập trung cao độ làm nhiệm vụ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Kính tại tầng 3 bị đập vỡ để bảo đảm lối tiếp cận cho thiết bị chữa cháy. (Ảnh: MINH DUY)

Toàn bộ diện tích khoảng hơn 20m2 tại tầng 3 bị ảnh hưởng. (Ảnh: MINH DUY)

Đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra. (Ảnh: MINH DUY)