Hà Nội: Cháy tại khu vực trường Trung học Cơ sở Kim Liên

Hiện trường nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khoảng 12h, ngày 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường Trung học cơ sở Kim Liên, Hà Nội.

Theo lời kể của người dân quanh khu vực nhà trường, tại thời điểm xảy ra cháy học sinh khối 8-9 vừa tan học, học sinh khối 6-7 học buổi chiều.

Khu vực xảy ra cháy là dãy nhà tạm, nơi học sinh đang tạm sử dụng để nâng cấp trường mới.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hà Nội điều 9 xe tới hiện trường.

Khoảng 13h, đám cháy cơ bản được khống chế. Ghi nhận tại hiện trường đang có xe cứu thương di chuyển tới.

Thống kê thiệt hại về người và tài sản đang được thống kê.

Một số hình ảnh hiện trường: