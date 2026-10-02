Hà Nội: Cháy tại chung cư Ecohome 1

Khói đen xuất hiện tại khu vực tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Khoảng 5 giờ 25 phút sáng 2/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1, Tổ dân phố Văn Minh, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt, vội vã di chuyển đến nơi an toàn và thông báo cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ buồng kỹ thuật tầng 10, tòa E2, cụm chung cư Ecohome 1 kèm theo khói đen bao trùm khu vực hành lang. Khi chuông và loa cảnh báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân nhanh chóng di chuyển theo thang thoát hiểm xuống khu vực an toàn. Một cư dân tòa nhà cho biết, gia đình đang ngủ thì nghe loa của chung cư thông báo xảy ra cháy.

Người này cùng vợ và hai con nhỏ lập tức rời căn hộ, di chuyển theo lối thang thoát hiểm xuống dưới. Thời điểm đó, hành lang bắt đầu xuất hiện khói nhẹ, có mùi khét, gây khó thở. Lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng nhiều cư dân lập tức tham gia dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng an ninh và kỹ thuật của Ban Quản lý tòa nhà đã có mặt tại hiện trường, tổ chức xử lý bước đầu và triển khai các biện pháp ứng phó trước khi lực lượng Phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp đến.

Lực lượng tại chỗ sau đó phối hợp với Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đưa cư dân đến vị trí an toàn. Khoảng 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân xảy ra cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.