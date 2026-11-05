Hà Nội: Cháy phòng học tạm lợp mái tôn, hàng trăm học sinh sơ tán khẩn cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ ngày 5-11, lửa bùng phát tại dãy phòng học tạm lợp mái tôn của Trường THCS Kim Liên, trên phố Lương Định Của (phường Kim Liên). Khu vực này được sử dụng làm nơi dạy học tạm thời trong thời gian chờ xây dựng trường mới.

Khu vực phòng học bốc cháy. Ảnh: TUẤN PHAN

Theo một số nhân chứng, trước khi đám cháy bùng phát có nghe tiếng nổ, sau đó khói bắt đầu bốc lên từ dãy phòng học. Ngay khi phát hiện cháy, hàng trăm học sinh được sơ tán ra khu vực đường lớn.

Nhiều xe chữa cháy được điều động tới hiện trường. Ảnh: THUẬN AN

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Liên, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện trong phòng học. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.