Hà Nội: Cháy nhà trên phố Trần Vỹ, cứu nạn thành công 5 người

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 21/9, tại ngôi nhà số 24 phố Trần Vỹ, phường Phú Diễn (Hà Nội), bất ngờ phát hỏa, ngọn lửa kèm khói bốc cao. Vào thời điểm cháy, đang có nhiều người bên trong.

Thời điểm trên, khi phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ ngôi nhà, những người bên trong chạy ra ngoài hô hoán, cùng với đó người dân cũng nhanh chóng gọi điện cho số điện thoại 114.

Anh B.X. sinh sống tại khu vực trên cho biết: "Ngay sau khi nghe được tiếng hô cháy, chúng tôi chạy ra xem thì thấy khói đã bao trùm ngôi nhà, cũng chưa nắm rõ được còn bao nhiêu người mắc kẹt. Chúng tôi người gọi cứu hoả, người cố gắng xem có những phương tiện nào có thể chữa cháy thì mang ra dùng, nhưng khói vẫn rất nhiều. May mắn lực lượng chức năng cũng đến kịp thời".

Nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khu vực số 11 nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đưa người bị mắc kẹt rời khỏi đám cháy an toàn. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trong điều kiện khói bao phủ, nhiệt độ cao, lực lượng làm nhiệm vụ từng bước tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. Cùng với đó, người dân sinh sống tại các căn nhà kế bên tích cực phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ triển khai phương tiện và tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng cứu được 5 người và đưa đến Bệnh viện 198 cấp cứu.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được xác định là cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn, cao 4 tầng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ