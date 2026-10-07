Hà Nội: Cháy nhà ở xã Thượng Phúc, hai người tử vong

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 18h20, lửa bùng lên tại ngôi nhà rộng khoảng 100m², ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc. Thời điểm này, người dân đã báo cơ quan chức năng, đồng thời tham gia CNCH. Tuy nhiên, do trong nhà chứa nhiều xe máy, đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Đến 18h21, sau khi tiếp nhận thông tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện cùng hàng chục CBCS thuộc các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 31, 32 có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và CNCH.

Lúc 18h29, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su... có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Các đơn vị đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng nhằm chống cháy lan, dập tắt đám cháy và tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân phòng, ANTT ở cơ sở, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân, 18h42 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không còn khả năng cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Đến 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là nam giới, không phải người Hà Nội, thuê ngôi nhà nêu trên và gặp nạn tại đây.